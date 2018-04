Maksimovic | ' Sarri non ha niente contro di me | ma gioca sempre con gli stessi'

Maksimovic : 'Sarri fa giocare sempre gli stessi. Cairo non mi rispondeva al telefono - ma io volevo il Napoli' : Questo è il motivo per cui ho scelto lo Spartak, perché è in Russia dove si giocherà anche la Coppa del Mondo'.

Napoli - Maksimovic : "Tornerò a giugno - anche se Sarri..." : Non sono tantissimi i calciatori del Napoli che ambiscono ad andare al Mondiale in Russia. Tra i "titolarissimi", ad esempio, gli unici certi di prendere parte con le rispettive nazionali alla "...

Sarri specialista nel bruciare i giocatori : da Maksimovic a Gabbiadini - passando per Pavoletti - Giaccherini e Tonelli : Che il Napoli il miglior calcio in Italia non ci sono dubbi. Questa è sicuramente una qualità da riconoscere a Maurizio Sarri che ha dato un’identità ben precisa alla sua squadra. Hamsik e compagni giocano a memoria, palla a terra, con triangolazioni che fanno girare la testa alle difese avversarie. Meritatamente il Napoli è in lotta per lo scudetto con un duello con la Juventus che quasi sicuramente durerà fino al termine della stagione. ...