Magneti Marelli cerca personale | da Torino a Bologna | tutte le offerte

Fca non cede Magneti Marelli E si prepara allo scorporo : Da qui all'1 giugno, quando si terrà l'Investor Day di Fca, c'è da attendersi sempre qualcosa di nuovo. La 'ciccia' del piano industriale che accompagnerà il Lingotto fino al 2022 sarà però riservata ...

Gruppo FCA - Marchionne : "Non venderò mai la Magneti Marelli" : Sergio Marchionne indica un percorso ben preciso per la Magneti Marelli. Al termine della riunione dell'associazione dei produttori automobilistici europei (Acea), l'amministratore delegato del Gruppo FCA è stato categorico: "Magneti Marelli non la venderò mai". Esempio Ferrari per la Borsa. Per la società di componentistica si profila dunque una strada simile a quella intrapresa dalla Ferrari in occasione della quotazione in ...

Marchionne : Magneti Marelli non la venderò mai : Teleborsa, - La guerra dei dazi non piace a Cohn, spaventa Christine Lagarde e secondo Sergio Marchionne , amministratore delegato di FCA "non risolve assolutamente niente. Se si dovesse fare la ...

Fca - Marchionne : "Non venderà mai la Magneti Marelli" : 'Ci deve essere il riconoscimento del fatto che una parte dell'amministrazione Trump vede questo come un problema dell'economia americana e sta cercando di raddrizzare delle posizioni che sono andate ...

Fca - Marchionne : Magneti Marelli mai in vendita - scorporo in 2019 : Ginevra, 7 mar. , askanews, Fiat Chrysler non intende vendere la Magneti Marelli e punta a uno spin-off dal gruppo dall'inizio del 2019. 'Credo ha detto l'amministratore delegato di Fca, Sergio ...

Fca - Marchionne : per Magneti Marelli possibile un partner : Ginevra, 7 mar. , askanews, Fiat Chrysler potrebbe guardare a un partner industriale per la Magneti Marelli, ma 'deve avere un significato'. Lo ha affermato l'amministratore delegato di Fca, Sergio ...

Fiat corre in vista spin off Magneti Marelli : Teleborsa, - Ottima performance sulla borsa milanese per Fiat Chrysler , che scambia in rialzo del 2,20% in vista dello spin off di Magneti Marelli. Secondo alcune indiscrezioni, Goldman Sachs e ...

Gruppo FCA - In primavera la decisione sullo scorporo di Magneti Marelli : Il Gruppo FCA rinvia al secondo trimestre l'esame del dossier Magneti Marelli. L'ad Sergio Marchionne aveva, anche recentemente, indicato l'intenzione di portare la proposta di scorporo sul tavolo di un Cda convocato per la fine di febbraio. ma ieri sera, alla scadenza del mese, è stato diffuso un comunicato per informare dello slittamento delle operazioni di analisi della separazione.scorporo ormai ai dettagli. Il Gruppo ...

Fiat Chrysler avvia studio scorporo di Magneti Marelli. Decisione entro giugno : Il Consiglio di Amministrazione di FCA esaminerà la potenziale separazione di Magneti Marelli nel secondo trimestre del 2018. Lo ha annunciato la società, come largamente atteso, al termine del CdA ...

Borse positive. A Milano focus su Fca con ipo Magneti Marelli - bene Eni : L'euro si è spinto sopra 1,25 dollari, raggiungendo livelli che non vedeva dal novembre 2014, ma poi ha fatto marcia indietro. A Piazza Affari corrono le azioni del cane a sei zampe dopo i conti. bene Fca nell'attesa della quotazione di Magneti Marelli. Rallenta Bper ...