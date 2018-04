Madre licenziata da Ikea | il giudice | “Non c’è discriminazione”

Ikea - respinto il ricorso della Madre di un disabile licenziata a novembre : Il tribunale di Milano ha respinto il ricorso della mamma lavoratrice licenziata da Ikea a fine 2017. La signora Ricutti riteneva il licenziamento discriminatorio e aveva chiesto il reintegro e il risarcimento del danno. Per il giudice che ha analizzato il ricorso , i comportamenti dell’ex dipendente dell’ Ikea di Corsico, in provincia di Milano, sono stati “di gravità tali da ledere il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e ...

Gelataia si rifiuta di servire Salvini - la Madre : «Licenziata per colpa sua». Ma è polemica : La vicenda in una gelateria di Milano. La ragazza si sarebbe rifiutata di servire Salvini: «Non servo i razzisti». La madre accusa: «Dopo quel no è stata licenziata». Diversa la versione dei titolari dell'esercizio commerciale