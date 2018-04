Made in Italy | il vino e le arance sperano in un rilancio dell' export

Pasta - nel 2018 il primo raccolto abruzzese nelle confezioni Made in Italy : ...filiera del grano duro italiano e retribuito adeguatamente come meritano i cerealicoltori italiani che continuano a scommettere su un settore storico ed importantissimo per tradizione ed economia che ...

Suonano 'Despacito' sul piano gigante : virale il video Made in Italy : E' ormai virale il video, condiviso su Facebook dal gruppo pianoforte gigante, di Ferrara, che si esibisce suonando su un pianoforte gigante, lungo 7 metri, la hit 'Despacito'. Più di tre milioni di ...

Coldiretti : "Il Made in Italy è campione in sicurezza alimentare insieme ai prodotti del paniere nazionale" : L'agroalimentare "made in Italy" vince per regolarità e sicurezza. I controlli a campione, infatti, premiano i prodotti del 'paniere-Italia', che hanno contribuito a delineare un risultato ...

Turismo - Pasqua : oltre 600mila camperisti in Italia - boom nei prossimi ponti alla scoperta dei nostri borghi e dell’artigianato Made in Italy : Anche quest’anno si prevede una Pasqua all’insegna del Turismo in Libertà, complici i segnali di netta ripresa che hanno interessato il settore nel 2017 e un inizio di 2018 ancora in positivo, perfettamente in linea col mercato europeo. Le stime di APC – Associazione Produttori Caravan e Camper prevedono che saranno infatti circa 400.000 gli Italiani e 200.000 gli stranieri che quest’anno sceglieranno questa tipologia di viaggio per le vacanze ...

A Roma apre il Burger Bar Grill - sintesi tra Usa e Made in Italy : Roma, 28 mar. , askanews, Borsa della carne, cucina della carne su Grill ed experience italo-newyorkesi: in centro a Roma, in via dei Filippini, vicino a Piazza della Chiesa Nuova, apre i battenti ...

Birra : nuovo regolamento europeo - ecco che fine farà il Made in Italy Video : L'#Unione Europea, dopo aver escluso dall'obbligo di etichettatura l'indicazione di molte informazioni sul cibo che mangiamo, incluso lo stabilimento di confezionamento o trasformazione del cibo, ora ne ha imposto un altro. Con il nuovo regolamento, appena approvato, di classificazione delle birre si cancellano di fatto le nostre prescrizioni nazionali che finora erano le più severe al mondo. Le informazioni sull'etichetta L'avvocato Dongo, uno ...

Russia - la Guerra fredda pesa sul Made in Italy. Tre miliardi in meno per l'export : Teleborsa, - Sanzioni e tensioni commerciali costano caro al Made in Italy esportato verso la Russia. Nel 2017 l'export verso il Paese ha toccato una cifra di circa 8 miliardi, 3 in meno rispetto al ...

La società cinese Nou Capital in trattativa per il 4% delle figurine Panini. Obiettivo portare il Made in Italy in Asia : "Ce l'ho", "mi manca", "è un doppione". Frasi che hanno accompagnato l'infanzia e l'adolescenza di milioni di italiani e che presto potrebbero essere pronunciate da milioni di cinesi. Il Messaggero, in un articolo a firma di Rosario Dimito e Leonardo Jattarelli, rivela che la società cinese Nuo Capital starebbe per intavolare una trattativa per rilevare il 4% delle figurine Panini. Che, sia chiaro, non perderà ...

Calzedonia boom grazie all’AfricaCorre il Made in Italy di VeroneseSu fatturato e utili. Case history : Il gruppo che riunisce i marchi Calzedonia, Tezenis, Intimissimi, Falconeri e Atelier Emé vede crescere fatturato e utili, grazie ai bassi costi di produzione dovuti alla globalizzazione Segui su affaritaliani.it

Commercio estero - tensioni commerciali penalizzano Made in Italy negli USA : Le tensioni commerciali sui dazi si ripercuotono sulle esportazioni Made in Italy negli Stati Uniti che fanno segnare un calo dello 0,7%. E' quanto emerge dall'analisi della Coldiretti sulla base dei ...