M5S | Di Maio e le consultazioni | aperture  a Lega e a Pd «Ma Forza Italia resti fuori»

Schifani (FI) : “Abbiamo battuto il M5S - è impossibile che Di Maio faccia il premier” : Renato Schifani, ex presidente del Senato, rieletto a Palazzo Madama dichiara che Forza Italia non ha intenzione di appoggiare un esecutivo targato Cinquestelle: "La legge elettorale prevede una parte proporzionale e una parte di coalizione. E la nostra coalizione ha battuto il M5S. Quindi il premier sarà essere espressione del centrodestra, non può essere certo Luigi Di Maio".Continua a leggere

Di Maio : “Chi è in ufficio presidenza rinunci a doppio stipendio come M5S. Carfagna e Rosato i primi a seguirci” : Un appello perché tutti seguano l’esempio del Movimento 5 stelle sul taglio alle indennità e il riconoscimento dei primi segnali dagli altri partiti: la forzista Mara Carfagna e il dem Ettore Rosato in primis. Luigi Di Maio, capo politico del M5s, ha pubblicato un articolo sul Blog delle Stelle in cui parla del taglio ai costi della politica e parte proprio dalla rinuncia al doppio stipendio da parte dei componenti 5 stelle degli uffici di ...

VITALIZI - VIP A RISCHIO DA CICCIOLINA A GINO PAOLI/ M5S sfida Lega - nuove regole : il piano di Di Maio : VITALIZI, nuove regole: cosa cambia e chi rischia. Da GINO PAOLI a CICCIOLINA, M5S pronto alla guerra: convergenza con la Lega? Le ultime notizie sulla “ghigliottina” ai costi della politica(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 13:35:00 GMT)

'L'M5S vuole andare al governo con Di Maio premier' - Toninelli - : Roma, 3 apr. , askanews, 'Noi vogliamo andare al governo del Paese con Luigi di Maio premier e un programma chiaro da attuare, a partire dal tagli ai costi della politica, dei vitalizi, lotta alla corruzione, lavoro e fisco'. Lo ha dichiarato, parlando a Montecitorio,il capogruppo M5s al Senato Danilo Toninelli. 'Penso che questo sia …

Consultazioni - Sallusti : “M5S e Lega senza Berlusconi? Di Maio è in un cul-de-sac. Deve far digerire alleanze ai suoi” : Secondo Alessandro Sallusti, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo (La7) “I grillini stanno prendendo coscienza che non si può governare con il 32 per cento e che quindi si dovranno alleare. A differenza della classe dirigente il popolo grillino ancora vede un’alleanza democratica come un inciucio”. Sta tutta qui la difficoltà di Di Maio secondo Sallusti, che più avanti spiega: “Che Salvini spacchi la coalizione per ...

Parlamento - Di Maio : «La rinuncia di M5S a doppi stipendi vale 2 milioni» : «La settimana scorsa si sono concluse le votazioni dei componenti degli uffici di Presidenza della Camera e del Senato. Tutti gli eletti del MoVimento 5 Stelle hanno mantenuto la parola data e hanno ...

Di Maio : 'Seguite il buon esempio del M5S - rinunciate all'indennità' - : Se alle parole seguiranno i gesti concreti, come noi abbiamo già fatto, si tratta di un segnale importante perchè grazie al nostro esempio sta passando l'idea di un nuovo modo di fare politica. E di ...

Di Maio - M5S - : con noi Parlamento non è più simbolo della casta : Roma, 3 apr. , askanews, 'La settimana scorsa si sono concluse le votazioni dei componenti degli uffici di Presidenza della Camera e del Senato. Tutti gli eletti del MoVimento 5 Stelle hanno mantenuto ...

Camere : Di Maio - da M5S seme contro Casta : "Se alle parole seguiranno i gesti concreti come noi abbiamo già fatto - osserva -, si tratta di un segnale importante perchè sta passando l'idea di un nuovo modo di fare politica. Vorrei estendere a ...

Luigi Di Maio - l'incubo per l'Italia : con M5S - Pd e LeU saremo in Venezuela : Nei pentastellati sarebbe il trionfo di Roberto Fico, il francescano presidente della Camera che viene della fine dell' Italia così come Bergoglio dalla fine del mondo, santino vivente dell' ...

Salvini-Di Maio - il primo documento dell'intesa Lega-M5S : su quali punti può nascere il governo : Il Def è scritto dal governo, col ministro dell' Economia Pier Carlo Padoan in prima linea, e ovviamente dovrà recepire le indicazioni dei partiti. Occhi puntati su tasse e legge Fornero. Sia Matteo ...

M5S - DI MAIO : “GOVERNO? VA RISPETTATA VOLONTÀ POPOLARE”/ “Siamo pronti per realizzare un cambiamento storico” : M5S, Di MAIO: “GOVERNO? Deve rispettare la VOLONTÀ popolare. Avanti insieme, niente ci potrà fermare”. Il capo politico del Movimento 5 Stelle si prende una pausa a Pasqua, ma...(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 19:41:00 GMT)