Luigi Di Maio apre a Lega e Pd | ' Governo con tutti tranne che con Berlusconi'

Luigi Di Maio - il costituzionalista amico di Roberto Fico lo frena : 'Lui premier? Non per forza' : Che il M5s non sia così compatto come i vertici vogliono farci credere non è certo un mistero. Tra i grillini, una fronda si oppone alla linea aperturista imposta da Luigi Di Maio e dalla Casaleggio ...

Luigi Di Maio - l'incubo per l'Italia : con M5S - Pd e LeU saremo in Venezuela : Nei pentastellati sarebbe il trionfo di Roberto Fico, il francescano presidente della Camera che viene della fine dell' Italia così come Bergoglio dalla fine del mondo, santino vivente dell' ...

Emilio Fede da Massimo Giletti : 'Quando Luigi Di Maio mi mandò un sms per ringraziarmi per Rocco Casalino' : Ciò che non sapevamo su Rocco Casalino , capo della comunicazione del M5s, lo rivela Emilio Fede , tornato in tv a Non è l'arena di Massimo Giletti . L'ex direttore del Tg4 parla di un lapidario sms ...

Luigi Di Maio e il M5s in volo - i sondaggisti : 'Dove sono arrivati e perché possono crescere ancora' : I sondaggisti lo chiamano 'effetto band wagon'. Letteralmente, la tendenza a salire sul carro che trasporta la banda musicale. In politica indica il fenomeno della 'luna di miele' post elettorale tra chi ha appena votato e i partiti vincitori. L'Italia, a poco meno di un mese dalle Politiche del 4 marzo, non fa eccezione. 'A chi ...

Vittorio Feltri : perché per Matteo Salvini e Luigi Di Maio l'alleanza è un suicidio politico : La politica paralitica italiana sta offrendo uno spettacolo osceno e leggermente disgustoso. Rapida nella spartizione delle poltrone istituzionali e burocratiche, non riesce tuttavia a esprimere una idea ...

Sergio Mattarella concede a Matteo Salvini e Luigi Di Maio tempo fino a maggio : senza intesa - un governo di tregua : Dietro le quinte e in silenzio, continua il lavoro di Sergio Mattarella per la formazione di un nuovo governo: le consultazioni partiranno il 3 aprile. Nel frattempo, proseguono le trattative tra ...

Dimezzare l'Irap - riformare l'Irpef - fisco digitale per abolire davvero Equitalia. Le tasse secondo Luigi Di Maio : Ridurre gli adempimenti fiscali delle imprese e dei professionisti, Dimezzare l'Irap, riformare gli scaglioni Irpef. Queste in estrema sintesi le priorità fiscali di Luigi Di Maio, esposte in un intervento sul Blog delle Stelle."Un'Italia fondata sulla Qualità della Vita deve innanzitutto sgravare le imprese dal peso di una burocrazia fiscale che imprigiona le migliori energie produttive" [...] "Il titolare di uno studio ...

Luigi Di Maio - il piano segreto di grillini e dem per farlo fuori : c'è la regia di Prodi e Amato : Di passare i prossimi anni all'opposizione, dirigenti del Partito democratico come Andrea Orlando e Dario Franceschini non ne hanno nessuna intenzione. Mentre proseguono a intermittenza le trattative ...

"Luigi Di Maio unico candidato premier per il governo M5s". Il posto sul Blog delle stelle : "Luigi Di Maio è l'unico candidato premier del MoVimento 5 stelle con cui intendiamo andare al governo e cambiare il Paese dando finalmente agli italiani le risposte che attendono da trent'anni". È quanto si afferma in un post pubblicato sul Blog delle stelleLe ricostruzioni riportate oggi sul quotidiano La Stampa sono prive di fondamento e le dichiarazioni attribuite a Massimo Bugani totalmente inventate, come lui stesso ha ...

Gianfranco Rotondi - la bomba : 'Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno già fatto l'accordo. Anche sui ministri' : 'I ragazzi l' accordo ce l'hanno già e comprende tutto, compresa la lite su chi guida un governo già deciso e destinato a vedere la luce prima di quanto tutti scommettano'. E' la profezia di ...

Prosegue lo scontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini : Verso le consultazioni con il presidente della Repubblica proseguono le schermaglie tra grillini e leghisti con i primi che provano a

Luigi Di Maio : 'Convergenze da sinistra a destra - solo il Pd si sottrae al confronto' : Badilata di Luigi Di Maio al Pd. In un post su Facebook, il leader del Movimento 5 stelle, critica il comportamento del partito democratico in vista delle consultazioni al Quirinale: 'Prima di ...

I dieci punti di Luigi Di Maio sbattono su Silvio Berlusconi : La capogruppo al Senato di Forza Italia, Anna Maria Bernini, si siede davanti a Danilo Toninelli e Giulia Grillo, che guidano le delegazioni parlamentari dei 5 stelle. Siamo alla Camera, e nel palazzo dei gruppi vanno in scena le pre-consultazioni volute dai 5 Stelle. La Bernini, insieme alla collega a Montecitorio Maria Stella Gelmini, ha concordato la linea con Silvio Berlusconi. È secca.La mossa d'apertura spetta agli uomini di Di ...

GOVERNO - Luigi DI MAIO “IO PREMIER”/ Matteo Salvini - accordo con fronda M5s : “programmi - no poltrone” : GOVERNO, duello e dialogo tra Salvini e Di MAIO: M5s, “a noi il PREMIER”, replica il leader Lega “dove trovi 90 parlamentari?. Accordi e liti, il nodo Berlusconi e il piano del Carroccio(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 10:22:00 GMT)