Londra | due sparatorie | uccisa una 17enne | grave un 16enne

blogo

: #Londra violenta, in due sparatorie nella notte morta una 17/enne, grave un 16/enne - Agenzia_Ansa : #Londra violenta, in due sparatorie nella notte morta una 17/enne, grave un 16/enne - SkyTG24 : #UltimOra Due sparatorie a #Londra, morta 17enne, grave 16enne #canale50 - SkyTG24 : Due sparatorie nella notte a Londra: morta 17enne, grave 16enne -

(Di martedì 3 aprile 2018) Due sparatoria ieri sera a, in due diverse zone della città a circa un’ora di distanza, ancora avvolte dal mistero. Un ragazzino di 16 anni è stato trovatomente ferito nel quartiere di Walthamstow, a nord della città, colpito da diversi proiettili in circostanze ancora da chiarire.Poco dopo, intorno alle 22.30 ora locale, un’adolescente è statacon un colpo di pistola alla testa a Tottenham, ancora più a nord. Laè stata dichiarata morta sul posto. Secondo le prime informazioni trapelate, le autorità locali starebbero trattando i due casi come non collegati, così come nessun collegamento è ancora emerso con un’altra aggressione avvenuta nel pomeriggio di ieri, l’accoltellamento di un 15enne ora ricoverato in ospedale.Alcuni testimoni della seconda sparatoria hanno riferito che laera seduta su un muretto insieme ad alcuni amici quando si sono uditi i ...