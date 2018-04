LONDRA | DUE SPARATORIE | MORTA 17ENNE | GRAVE 16ENNE Ultime notizie | ‘far west’ nella

Notte di paura a LONDRA : in due sparatorie morta una 17enne e grave un 16enne Foto : La ragazza colpita alla testa da un proiettile a Tottenham: la polizia l’ha trovata già agonizzante. I testimoni hanno sentito gli spari ma i soccorsi sono stati inutili. Due giovani feriti nel quartiere Walthamstow

