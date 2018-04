L' odissea di Guernica che Picasso non voleva far tornare in patria Parigi gli dedica una

huffingtonpost

(Di martedì 3 aprile 2018) Ci vuole una certa audacia a organizzare una mostra su una tela, e una buona dose di immaginazione a visitarla, sapendo che quella tela non ci sarà. È quello che in questi giorni (e così fino al 29 luglio) accade al Muséedidove protagonista e al tempo stesso grande assente è uno dei quadri più segnanti del XX secolo, "" di. Manifesto universale pacifista, quest'opera dalla grande complessità compositiva, particolarmente amata dagli esercizi della critica, ha smesso di viaggiare quasi quarant'anni fa. Nel 1981 il Museo Reina Sofia di Madrid pose fine a un esilio dalla terra natìa iniziato per volontà del suo autore nel 1937. Da alloranon si è più spostata, neppure per presenziare alla mostrana che intende raccontarne la storia ricostruendo genesi e antefatti. ...