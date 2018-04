Lodi | oste sparò al ladro durante un furto | chiesto rinvio a giudizio per eccesso colposo

ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 aprile 2018)alalla schiena con un fucile dopo il tentativo die una colluttazione. Per Mario Cattaneo, 68 anni, il procuratore diDomenico Chiaro hailperdi legittima difesa. Dal fucile dell’di Casalettogiano la notte del 10 marzo dello scorso anno partì una rosa di pallini che uccise un romeno di 32 anni che con tre complici si era introdotto nel suo locale. Già nell’ottobre scorso l’accusa iniziale di omicidio volontario era stata derubricata dal pm Laura Siani adi legittima difesa con l’avviso di chiusura delle indagini. Ora la richiesta di. A cercare di introdursi nel locale di Cattaneo erano stati in quattro. Il proprietario, sentito il rumore, si era alzato dal letto ed era sceso in cortile scoprendo i ladri. Qui – secondo il suo racconto – si era verificata una ...