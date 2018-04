Lodi | ladro ucciso | per oste eccesso colposo di legittima difesa

Lodi - oste sparò al ladro durante un furto : chiesto rinvio a giudizio per eccesso colposo di legittima difesa : sparò al ladro alla schiena con un fucile dopo il tentativo di furto e una colluttazione. Per Mario Cattaneo, 68 anni, il procuratore di Lodi Domenico Chiaro ha chiesto il rinvio a giudizio per eccesso colposo di legittima difesa. Dal fucile dell’oste di Casaletto Lodigiano la notte del 10 marzo dello scorso anno partì una rosa di pallini che uccise un romeno di 32 anni che con tre complici si era introdotto nel suo locale. Già ...