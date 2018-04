cmnews

: R. & P. Grande fermento in Città per l’inaugurazione del nuovo Polo museale di Palazzo Nieddu del Rio, previsto per… - italianaradio1 : R. & P. Grande fermento in Città per l’inaugurazione del nuovo Polo museale di Palazzo Nieddu del Rio, previsto per… - cmnewsit : Locri, grande fermento per l’inaugurazione del nuovo Polo Museale a Palazzo Nieddu del Rio, moderno e digitale - corrierelocride : Locri, grande fermento per l’inaugurazione del nuovo Polo Museale a Palazzo Nieddu del Rio, moderno e digitale… -

(Di martedì 3 aprile 2018) Averlo in centro città potrebbe aiutare l'economia cittadina e lo sviluppo di uno specifico turismo culturale. Completare l'offerta con un servizio di videoguida per non udenti conferma la bontà del ...