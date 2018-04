' L' M5s vuole andare al governo con Di Maio premier' | Toninelli

Nel Pd continua a crescere la fronda di chi vuole il dialogo con il M5s : La conta fra dialoganti e aventiniani nel Partito democratico è già partita e ci si interroga su quale sarà il rapporto di forza da qui alla fine delle consultazioni al Quirinale, quando i dem saranno chiamati a esprimersi su un eventuale governo a trazione M5s. La linea dell'opposizione a tutti i costi patrocinata da Matteo Renzi ha retto fino ad oggi, ma cresce la fronda interna di chi, come i ministri ...

Il 58% degli elettori del M5s vuole la Lega (il 18% il Pd) : Secondo quanto riporta il Corriere della sera in edicola, il 58% degli elettori del Movimento 5 stelle vorrebbe l’accordo con la Lega di Matteo Salvini. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio di Nando Pagnoncelli, pubblicato sabato 31 marzo sul quotidiano di via Solferino. “A poco meno di un mese dalle elezioni”, scrive Pagnoncelli, “gli orientamenti di voto degli italiani fanno registrare un rafforzamento ...

Nomine - M5s vuole riformare CDP : 'Azzeriamo i vertici' : Andrea Roventini, candidato M5S al ministero dell'Economia, ha delineato il futuro proprio di CdP. 'Cassa Depositi e Prestiti , CDP, raccoglie il risparmio postale degli italiani e che può diventare ...

Nel Pd - nonostante tutto - c'è ancora chi vuole dialogare con il M5s : Lo scontro interno al Partito democratico tra vecchia guardia renziana e non renziani, sta trovando in queste ore un nuovo terreno di scontro: l'aut aut dei grillini sulle presidenze di Camera e Senato segna un punto a favore degli oltranzisti che, nel Partito Democratico, non vogliono saperne di trattative sul governo. Matteo Renzi, ieri a Palazzo Madama è tornato a ironizzare con quanti gli chiedevano del tentativo ...

Salvini : 'M5s cerchi 90 voti'. Di Maio : 'Vuole voti Pd-Fi?' : Io al Colle vado da solo . Così ha scelto il centrodestra, per la prima volta va bene così...poi vediamo...". Così Matteo Salvini , parlando al Senato, conferma che il centrodestra andrà alle ...

Vicepresidenze "in alto mare". Il Pd ne vuole due ma M5s vuole fare il pieno per tagliare i vitalizi : Poco dopo mezzogiorno Danilo Toninelli diffonde una nota che sa di dichiarazione di guerra: "Noi abbiamo i numeri per votare due vicepresidenti, quattro segretari e un questore". Il capogruppo M5S al Senato nei fatti avverte che i grillini possono andare avanti da soli, nella composizione degli uffici di presidenza delle Camere, nonostante la promessa fatta nei giorni scorsi di rinunciare alla poltrona del vicepresidente della Camera avendo ...

Un italiano su tre vuole il governo M5s-Lega Di Maio preferito a Salvini come premier : A quasi un mese dalle elezioni cosa rispondono gli italiani alle domande sui possibili scenari politici? Chi vedrebbero come premier? Quasi uno su tre ritiene che, tra le possibili forme di governo, la più utile al bene del Paese possa essere quella che vede come protagonisti i due vincitori, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, alla carica di president...

Grillo vuole il reddito di cittadinanza universale in Italia - ma M5s risponde che “non è possibile” : Replicando a Beppe Grillo, il deputato pentastellato Alfonso Bonafede ha dichiarato che l'introduzione del "reddito di cittadinanza universale" al momento è impossibile, ma che "il reddito di cittadinanza si farà". Il deputato dem Anzaldi ha pesantemente attaccato il M5S sul punto, ma il reddito di cittadinanza universale di Grillo e quello proposto dai grillini in campagna elettorale sono due misure diverse.Continua a leggere

Beppe Grillo al Teatro Flaiano : "Berlusconi vuole parlare con M5s perché è pieno di f..." : Uno spettacolo di due ore e mezza, con qualche frecciata ai rivali ma senza prese di posizione nette, "perché qui ci sono i giornalisti, e sto calmo per non danneggiare il Movimento. Ma appena escono i presidenti di Camera e Senato...". Al termine di una lunga giornata politica, Beppe Grillo mette in scena il suo spettacolo "Insomnia" al Teatro Flaiano di Roma. Una piccola sala che accoglie a malapena 130 persone, a pochi passi da Palazzo ...