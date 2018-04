Liverpool | Klopp | ' Guardiola? Anche i migliori si possono battere'

Klopp accende Liverpool-City : 'Guardiola non fa magie - ha solo grandissimi giocatori' : Nessuna magia, solo grandi giocatori: questo è, sinteticamente, ciò che pensa Jürgen Klopp, allenatore del Liverpool, della super stagione che sta disputando il Manchester City di Pep Guardiola, suo ...

J rgen Klopp su Liverpool-City - Guardiola e Salah : Penso che molti allenatori in tutto il mondo guarderanno queste partite per capire come giocare bene in difesa ed essere pericolosi in attacco contro le squadre più forti come Barcellona e City. Sarà ...

Klopp spaventa la Juventus : 'Emre Can chiede 15 milioni e il Liverpool vuole tenerlo' : TORINO - Liverpool, Emre Can e Juventus è un triangolo di mercato che rappresenta ancora un rebus. E se molti addetti ai lavori danno per certo l'addio del 23enne centrocampista, non è per niente ...

Liverpool : Klopp fissa il prezzo per Salah - vuole 228 milioni di euro : Liverpool - Una maxi plusvalenza all'orizzonte per il Liverpool, un pizzico di delusione per la Roma. Mohamed Salah è il nuovo gioiello dei 'Reds' e, secondo il 'Sun', Jurgen Klopp avrebbe fissato in ...

Champions League - Liverpool-Porto 0-0 : Klopp e Salah volano ai quarti di finale : LIVERPOOL - Una pura formalità, come il titolo di uno dei film più fortunati di Tornatore. Liverpool-Porto è una partita da 0-0, ma senza alcuna pretesa: per la squadra di Sergio Conceicao recuperare ...

Champions - Liverpool-Porto 0-0 : palo di Mané - Klopp ai quarti : Se in una sfida sui 180' la partita di andata finisce 5-0, quella di ritorno è sostanzialmente priva di qualunque spunto ai fini della qualificazione. Anche se parliamo di un ottavo di Champions ...

Al Liverpool piace Lemina : l'ex Juventus alla corte di Klopp? : TORINO - Il Liverpool è interessato a Lemina. l'ex centrocampista della Juventus ha attirato le attenzioni di Klopp alla ricerca di un rinforzo per il prossimo anno. Il gabonese è sbarcato in Premier ...

C'è una grande passione per il calcio, ed ha buoni allenatori e buoni calciatori sparsi per il mondo

Calciomercato Liverpool; Klopp : ”Coutinho? Abbiamo lottato per trattenerlo” : Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, è tornato in conferenza a parlare del trasferimento di Coutinho al Barcellona. Philippe Coutinho ha lasciato Liverpool dopo essersi accasato al Barcellona per la cifra di 160 milioni di euro. Sull’addio del fantasista brasiliano ne ha parlato l’allenatore del Liverpool Jürgen Klopp in conferenza stampa: ”Non c’era altra opzione, è facile. Se c’è qualcuno che dovrebbe essere arrabbiato o deluso ...