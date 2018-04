LIVE Pagelle Juventus-Real Madrid | Champions League in DIRETTA | 0-1 | De Sciglio sbaglia

LIVE Pagelle Juventus-Real Madrid - Champions League in DIRETTA : i bianconeri sfidano la corazzata di Cristiano Ronaldo : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Real Madrid Buonasera e bentrovati alle Pagelle LIVE di Juventus-Real Madrid, match d’andata dei quarti di finale di Champions League. All’Allianz Stadium di Torino i bianconeri di Massimiliano Allegri vanno a caccia dell’impresa e di rivincite dopo la sconfitta nella Finale di Cardiff dell’anno scorso. Reduce dalla qualificazione sofferta contro il Tottenham, i campioni ...

LIVE Pagelle Juventus-Milan - Serie A in DIRETTA : 3-1 - Cuadrado un cecchino di testa! Khedira trasformato nella ripresa : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Milan Buongiorno e bentrovati alle Pagelle LIVE di Juventus-Milan, posticipo serale della trentesima giornata del campionato di calcio di Serie A. Nel sabato calcistico che anticipa per la Santa Pasqua, l’Allianz Stadium di Torino sarà teatro di una grande classifica del torneo nazionale, vale a dire Juventus-Milan. Una sfida di grande fascino tra la capolista ed la squadra che più è ...

LIVE Pagelle Juventus-Milan - Serie A in DIRETTA : 1-1 - Kessié giganteggia in mezzo al campo - Bonaventura che spreco! : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Milan Buongiorno e bentrovati alle Pagelle LIVE di Juventus-Milan, posticipo serale della trentesima giornata del campionato di calcio di Serie A. Nel sabato calcistico che anticipa per la Santa Pasqua, l’Allianz Stadium di Torino sarà teatro di una grande classifica del torneo nazionale, vale a dire Juventus-Milan. Una sfida di grande fascino tra la capolista ed la squadra che più è ...

LIVE Pagelle Juventus-Milan - Serie A in DIRETTA : 1-1 - Çalhanoglu che tiro! Dybala unica luce bianconera : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Milan Buongiorno e bentrovati alle Pagelle LIVE di Juventus-Milan, posticipo serale della trentesima giornata del campionato di calcio di Serie A. Nel sabato calcistico che anticipa per la Santa Pasqua, l’Allianz Stadium di Torino sarà teatro di una grande classifica del torneo nazionale, vale a dire Juventus-Milan. Una sfida di grande fascino tra la capolista ed la squadra che più è ...

LIVE Pagelle Juventus-Milan - Serie A in DIRETTA : 1-1 - Dybala chirurgico con il suo sinistro - Bonucci il gol dell’ex nel primo tempo : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Milan Buongiorno e bentrovati alle Pagelle LIVE di Juventus-Milan, posticipo serale della trentesima giornata del campionato di calcio di Serie A. Nel sabato calcistico che anticipa per la Santa Pasqua, l’Allianz Stadium di Torino sarà teatro di una grande classifica del torneo nazionale, vale a dire Juventus-Milan. Una sfida di grande fascino tra la capolista ed la squadra che più è ...

LIVE Pagelle Juventus-Milan - Serie A in DIRETTA : 1-0 - Dybala chirurgico con il suo sinistro : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Milan Buongiorno e bentrovati alle Pagelle LIVE di Juventus-Milan, posticipo serale della trentesima giornata del campionato di calcio di Serie A. Nel sabato calcistico che anticipa per la Santa Pasqua, l’Allianz Stadium di Torino sarà teatro di una grande classifica del torneo nazionale, vale a dire Juventus-Milan. Una sfida di grande fascino tra la capolista ed la squadra che più è ...

LIVE Pagelle Juventus-Milan - Serie A in DIRETTA : 0-0 - Suso molto presente - Chiellini attento : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Milan Buongiorno e bentrovati alle Pagelle LIVE di Juventus-Milan, posticipo serale della trentesima giornata del campionato di calcio di Serie A. Nel sabato calcistico che anticipa per la Santa Pasqua, l’Allianz Stadium di Torino sarà teatro di una grande classifica del torneo nazionale, vale a dire Juventus-Milan. Una sfida di grande fascino tra la capolista ed la squadra che più è ...

Juve-Milan Cronaca - diretta TV e streaming - pagelle " LIVE : 19.35 L'arrivo della Juventus: Battiamo il ai nostri Juventus Official Fan Club! " https://t.co/717IG41H5z #JuveMilan pic.twitter.com/xA9jSbdroG " JuventusFC , @juventusfc, 31 marzo 2018

LIVE Pagelle Juventus-Milan - Serie A in DIRETTA : bianconeri per restare in testa - rossoneri per la Champions League : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Milan Buongiorno e bentrovati alle Pagelle LIVE di Juventus-Milan, posticipo serale della trentesima giornata del campionato di calcio di Serie A. Nel sabato calcistico che anticipa per la Santa Pasqua, l’Allianz Stadium di Torino sarà teatro di una grande classifica del torneo nazionale, vale a dire Juventus-Milan. Una sfida di grande fascino tra la capolista ed la squadra che più è ...

LIVE Pagelle Inghilterra-Italia in DIRETTA : 1-0. Vardy punisce una disattenzione degli azzurri : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Inghilterra-Italia Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Inghilterra-Italia. Si gioca nel tempio di Wembley e per gli azzurri è la seconda amichevole di grande prestigio dopo quella di venerdì scorso con l’Argentina. Italia in cerca di riscatto e soprattutto di una prestazione che possa cancellare in parte le ultime disastrose uscite della Nazionale: pareggio di San Siro con la Svezia e ...

LIVE Pagelle Inghilterra-Italia in DIRETTA : gli azzurri sognano l’impresa nel tempio di Wembley : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Inghilterra-Italia. Si gioca nel tempio di Wembley e per gli azzurri è la seconda amichevole di grande prestigio dopo quella di venerdì scorso con l’Argentina. Italia in cerca di riscatto e soprattutto di una prestazione che possa cancellare in parte le ultime disastrose uscite della Nazionale: pareggio di San Siro con la Svezia e sconfitta con la Seleccion. Potrebbe essere anche ...

LIVE Pagelle Italia-Argentina in DIRETTA 0-0 : Insigne sprecone - Chiesa ha carisma da vendere - Bonucci e Florenzi impeccabili : Buon divertimento con OA Sport! FORMAZIONI PROGRAMMA, ORARI E TV CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA ITALIA Buffon 6,5 Non corre grossi ...

LIVE Pagelle Italia-Argentina in DIRETTA 0-0 : Buffon para su Otamendi - Florenzi parte col piglio giusto : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Italia-Argentina Buonasera e bentrovati per le Pagelle LIVE dell’amichevole tra Italia e Argentina. Gli azzurri ripartono con la testa ancora rivolta alla mancata qualificazione ai Mondiali 2018, ma anche con la consapevolezza di dover ripartire dal punto più basso della storia del calcio italiano attraverso un processo di rinnovamento che parte dal test amichevole all’Etihad Stadium di ...

LIVE Pagelle Italia-Argentina in DIRETTA : gli azzurri sfidano l’Albiceleste per rialzare la testa e avviare il nuovo corso : Buonasera e bentrovati per le Pagelle LIVE dell’amichevole tra Italia e Argentina. Gli azzurri ripartono con la testa ancora rivolta alla mancata qualificazione ai Mondiali 2018, ma anche con la consapevolezza di dover ripartire dal punto più basso della storia del calcio italiano attraverso un processo di rinnovamento che parte dal test amichevole all’Etihad Stadium di Manchester contro l’Albiceleste. Il ct Di Biagio si affida ...