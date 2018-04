L’Italia chiude subito la partita | “Non c’è nessun accordo” 

Ginnastica ritmica - Grand Prix Thiais : L’Italia chiude con un oro e un bronzo dopo il trionfo nel generale : dopo aver vinto il concorso generale nella giornata di ieri, l’Italia chiude nel migliore dei modi il Grand Prix di Thiais, Grande classica internazionale della Ginnastica ritmica. Le Farfalle, infatti, hanno conquistato la medaglia d’oro con le 3 palle/2 funi: perentorio 20.550 per Alessia Maurelli e compagne che surclassano la Bielorussia (17.500) e l’Ucraina (16.900). Con i cinque cerchi, specialità in cui sono Campionesse ...

Judo - European Cup Junior 2018 : poker di ori per Turchia e Canada a Sarajevo - L’Italia chiude sesta nel medagliere : Sarajevo, capitale della Bosnia-Erzegovina, ha ospitato in questo fine settimana una nuova tappa dell’European Cup Junior di Judo 2018. Dopo le quattro medaglie conquistate nella prima giornata (un oro, due argenti ed un bronzo), l’Italia non è riuscita a ripetere la stessa prestazione, visto che gli unici due azzurrini impegnati oggi, Luca Pigozzo (90 kg) e Mohammed Lahboub (100 kg), sono stati eliminati nelle fasi iniziali del ...

Curling femminile - Mondiali 2018 : L’Italia chiude con una sconfitta - azzurre superate all’ultimo end dalla Svizzera. Russia e Stati Uniti accedono ai play-off : l’Italia chiude con una sconfitta il proprio torneo ai Mondiali di Curling femminile, in corso di svolgimento a North Bay (Canada). La squadra azzurra formata da Diana Gaspari, Veronica Zappone, Stefania Constantini e Angela Romei è stata superata per 7-6 all’ultimo end dalla Svizzera della skip Binia Feltscher. l’Italia subisce così la decima sconfitta e resta quindi all’ultimo posto in classifica. Un match molto equilibrato fin dall’inizio, ...

Judo - European Cup Junior 2018 : oro per Andrea Fusco a Coimbra - L’Italia chiude con undici medaglie : Seconda ed ultima giornata di combattimenti a Coimbra, tappa portoghese dell’European Cup Junior 2018, e torneo che si è confermato come molto fruttuoso per l’Italia, che ha concluso la spedizione lusitana con un bottino di undici medaglie, dopo le otto conquistate nella prima giornata. Se sabato l’oro era arrivato dal settore femminile con Silvia Pellitteri (57 kg), questa volta ad issarsi sul gradino più alto del podio è ...

Short track - Mondiali 2018 : staffetta azzurra squalificata in finale. L’Italia chiude senza medaglie : Ultima giornata ai Mondiali di Short track a Montreal. La coreana Choi Min Jeong e il canadese Charles Hamelin si sono laureati Campioni del Mondo, trionfando nelle rispettive classifiche Overall. L’Italia chiude con zero medaglie, anche perché la staffetta femminile azzurra è stata squalificata in finale. 1000m DONNE: non ha vinto Choi Min Jeong, ma la medaglia d’oro resta anche in questa gara in casa Corea del Sud grazie alla ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA sabato 17 marzo : Michela Moioli per chiudere in bellezza - Italia da podio nelle staffette di biathlon. Finale certa per L’Italia nel PSL maschile di snowboard : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa giornata dedicata alle specialità degli Sporti Invernali. Il nostro racconto avrà inizio da Are (Svezia), dove sono previste due gare valide per le Finali di Coppa del Mondo di sci alpino: si partirà con lo slalom gigante maschile e seguirà lo slalom speciale femminile. I due dominatori Marcel Hirscher e Mikaela Shiffrin sono pronti a mettere il loro sigillo mentre gli azzurri cercheranno di ...

Scherma - Europei Cadetti e Giovani 2018 : L’Italia chiude con l’argento di sciabolatrici e spadisti e il bronzo dei fiorettisti : Ultima giornata degli Europei Cadetti e Giovani 2018 a Sochi. L’Italia vince il medagliere con un bottino di venti medaglie (otto ori, sette argenti e cinque bronzi) e le ultime sono arrivate oggi grazie alle prove a squadre di sciabola femminile, spada e fioretto maschile nella categoria Giovani. sciabolatrici d’argento. Il quartetto azzurro formato da Lucia Lucarini, Giulia Arpino, Claudia Rotili e Beatrice Dalla Vecchia si è ...

Così L’Italia chiude col passato : addio regioni rosse e re delle preferenze al Sud : Forse il titolo più significativo delle elezioni del 5 marzo 2018 è quello di Enrico Mentana che alle 6 del mattino legge la nuova mappa d’Italia alla luce dei primi provvisori...

Karate - Serie A 2018 : Lorena Busà splendida a Salisburgo! Seconda nella categoria -55 kg. L’Italia chiude con tre podi : Il podio che non ti aspetti. Lorena Busà, sorella d’arte, ha conquistato il secondo posto nel’ultima giornata della Seconda tappa della Serie A 2018, in programma a Salisburgo tra venerdì 2 e domenica 4 marzo. L’atleta azzurra ha realizzato un percorso entusiasmante nella categoria -55 kg, quella in cui, per intenderci, solitamente si distingue in positivo Sara Cardin, incappata stavolta in una delle sue rarissime giornate ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – L’Italia chiude con 10 medaglie e 3 ori. Tricolore luccicante - le donne brillano : il medagliere azzurro : L’Italia ha chiuso le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 con 10 medaglie: 3 ori, 2 argenti, 5 bronzi. Questo è il bilancio finale degli azzurri sulla neve e sul ghiaccio della Corea del Sud. La nostra Nazione non ha infatti alcuna speranza di podio nell’ultima giornata (saremo presenti nella 30km di sci di fondo e nel bob a 4 senza alcuna velleità). Si tratta di un bottino soddisfacente e di assoluto prestigio anche se purtroppo ...

LIVE Biathlon - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : si chiude con la staffetta maschile. L’Italia vuole sognare fino in fondo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della staffetta maschile di Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. È l’ultima gara del Biathlon a queste Olimpiadi. La staffetta mista è pronta a regalare spettacolo. Due favorite su tutte, Francia e Norvegia. Due squadre che hanno quartetti di alto LIVEllo, oltre a poter contare su due veri e propri fenomeni, Martin Fourcade e Johannes Boe. I primi due gradini del podio sembrano già ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : si chiude con il Team Event! L’Italia prova a stupire : Si chiude domani il programma dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà una chiusura, però, con una prima volta assoluta, visto che si disputerà il Team Event, disciplina che non ha mai assegnate medaglie olimpiche nelle edizioni precedenti. Un format diverso rispetto al solito e anche avvincente: le nazioni partecipanti si sfideranno secondo un tabellone ad eliminazione diretta, dagli ottavi fino alla finale. ...

L’Italia chiude senza medaglie nello sci maschile Fuori Hirscher nello slalom - Moelgg solo dodicesimo : Bilancio negativo per l’Italia al maschile nello sci alpino. L’esperienza olimpica si chiude senza medaglie (manca ancora il Team Event). Le ultima chance sono sfumate nello slalom di oggi. Uno slalom contro ogni pronostico già dalle prima manche, quando a sorpresa è uscito di scena l’austriaco Marcel Hirscher, il leader assoluto della specialità, sulla tracciatura del suo allenatore, la prima volta questa stagione. ...