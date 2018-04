L’Isola dei Famosi – Undicesima puntata del 3 aprile 2018 – Eliminazioni | primo finalista

L’Isola dei Famosi : stasera Franco Terlizzi rientra in gioco? : Franco Terlizzi ha abbandonato o no L’Isola dei Famosi? Nelle ultime ore il naufrago Franco Terlizzi è stato costretto ad abbandonare per sempre l’Honduras per via di alcuni accertamenti medici. Un abbandono, che ha lasciato i numerosi spettatori della tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi davvero senza parole. Ma non è finita qua perchè giusto poche ore fa il quotidiano Libero ha lanciato un’indiscrezione, che se ...

L’Isola dei Famosi 2018 : stasera i naufraghi scelgono il primo finalista : stasera i naufraghi scelgono il primo finalista de L’Isola dei Famosi 2018 Nella puntata de L’Isola dei Famosi 2018 in onda stasera, martedì 3 aprile, i naufraghi rimasti in gara saranno chiamati a scegliere il primo finalista. La conferma arriva dalle ultime anticipazioni fornite da Mediaset, secondo cui nel corso della serata sarà interessante osservare […] L'articolo L’Isola dei Famosi 2018: stasera i naufraghi scelgono il primo finalista ...

BIANCA ATZEI/ Il mistero sul suo peso e le accuse degli altri Naufraghi (L’Isola dei famosi 2018) : BIANCA ATZEI deve fare i conti con le ultime accuse all'Isola dei famosi 2018 ricevute dagli altri concorrenti. Inoltre, sembra l'unica ad avero preso peso(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 11:12:00 GMT)

ELENA MORALI/ Crescono le liti e perde anche la fiducia di Rosa Perrotta (L’Isola dei famosi 2018) : ELENA MORALI non sta avendo vita facile all'Isola dei famosi 2018, in seguito agli ultimi scontri. Inoltre, sembra aver perso la fiducia di Rosa Perrotta(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 10:22:00 GMT)

Simone Barbato/ Perché non ha salutato dopo l’eliminazione? (L’Isola dei famosi 2018) : Simone Barbato è riuscito a sollevare critiche in occasione della sua uscita dall'Isola dei famosi 2018. Si attende una sua spiegazione sul gesto compiuto(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 09:30:00 GMT)

FRANCESCA CIPRIANI/ Sarà eliminata? Scontro e chiarimento con Amaurys Perez (L’Isola dei famosi 2018) : All'Isola dei famosi 2018 FRANCESCA CIPRIANI ha avuto finalmente modo di chiarire tutto con Amaurys Perez dopo uno Scontro piuttosto acceso durante l'ultima diretta(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 09:04:00 GMT)

Daniele Bossari/ La conferma del Cannagate lo metterà nei guai? (L’Isola dei famosi 2018) : Daniele Bossari sfrutta ogni momento lontano dallo studio dell'Isola dei famosi 2018 per dedicarsi ai preparativi del matrimonio con la bella Filippa Lagerback(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 08:34:00 GMT)

JONATHAN KASHANIAN/ La lite con Franco Terlizzi e l’amicizia con Bianca Atzei (L’Isola dei famosi 2018) : JONATHAN KASHANIAN ha deciso di non tenersi più a freno all'Isola dei famosi 2018. Dopo la lite con Franco Terlizzi prosegue l'amicizia con Bianca Atzei(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 07:41:00 GMT)

AMAURYS PEREZ/ La "rissa" con Franco Terlizzi e la punizione come Peor (L’Isola dei famosi 2018) : L'Isola dei famosi 2018 non sorride appieno ad AMAURYS PEREZ, che dopo aver fatto pace con Francesca Cipriani ha avuto uno scontro acceso con Franco Terlizzi(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 07:12:00 GMT)

MARA VENIER/ Mostra il piede in tv : il giudizio di Alessandra Celentano (L’Isola dei famosi 2018) : MARA VENIER all'Isola dei famosi 2018 continua a mietere successi. L'opinionista è stata però anche protagonista di un siparietto al Maurizio Costanzo Show(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 05:07:00 GMT)

L’Isola dei Famosi - martedì 3 aprile : Franco lascia per controlli medici : L’Isola in onda martedì: perché Franco ha abbandonato? Il pubblico di canale 5 non dovrà attendere martedì 3 aprile per scoprire il motivo che ha costretto Franco Terlizzi a lasciare l’Isola dei Famosi. Il programma condotto da Alessia Marcuzzi andrà in onda domani, ma durante il daytime di oggi si è scoperto che Franco ha lasciato […] L'articolo L’Isola dei Famosi, martedì 3 aprile: Franco lascia per controlli medici ...

L’Isola dei Famosi in onda martedì 3 aprile con la verità su Franco Terlizzi : L’Isola in onda martedì: perché Franco ha abbandonato? Il pubblico di canale 5 dovrà attendere martedì 3 aprile per scoprire il motivo che ha costretto Franco Terlizzi a lasciare l’Isola dei Famosi. Il programma condotto da Alessia Marcuzzi andrà infatti in onda domani. Come si legge dal comunicato Mediaset, sarà Alessia a svelarci perché Franco […] L'articolo L’Isola dei Famosi in onda martedì 3 aprile con la verità su ...

“Falsi e bugiardi”. Le ultime parole di Franco Terlizzi alL’Isola dei Famosi : un’accusa pesantissima fatta a due naufraghi prima di lasciare il reality. Uno sfogo davvero duro : Cosa è successo davvero all’Isola dei Famosi tra Franco Terlizzi e gli altri naufraghi? E perché l’ex pugile ha deciso all’improvviso di abbandonare il reality show, a poche settimane dalla finale, lasciandosi così definitivamente alle spalle l’Honduras? Sono questi i temi sui quali sicuramente verteranno le prossime puntate del programma condotto da Alessia Marcuzzi, con i fan ancora abbastanza spiazzati dopo ...

“Franco Terlizzi è stato cacciato”. Clamoroso alL’Isola dei Famosi. Altro che motivi di salute : ecco la vera ragione dietro l’addio a sorpresa del naufrago a poche settimane dalla finale. Una scelta che farà discutere : Se c’è qualcosa che davvero non è mancato a questa edizione numero 13 de L’Isola dei Famosi, già di per sé ricca di siparietti sopra le righe, nudità in bella mostra e accesi scontri tra i concorrenti, sono i colpi di scena. L’ultimo in ordine prettamente cronologico, dopo un elenco lunghissimo che spazia dal canna-gate alle accuse di omofobia fino a malori vari e all’apparizione a tempo determinato di Valeria ...