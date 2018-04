L’incontro ravvicinato con lo squalo | vent’anni dopo l’attacco che gli costò una gamba

vanityfair

: Come sopravvivere all'incontro ravvicinato con un ghepardo - ownasky : Come sopravvivere all'incontro ravvicinato con un ghepardo - SonoSaraDal1988 : A #isolitiignoti, quando una concorrente donna torna alla sua postazione dopo l’incontro ravvicinato, l’ignoto di t… - ownasky : Come sopravvivere all'incontro ravvicinato con un ghepardo -

(Di martedì 3 aprile 2018) Quella di Mike Coots con gli squali è una lunga storia d’amore, che nemmeno un’aggressione quasi mortale ha incrinato. Quando aveva 18 anni, nel 1997, il fotografo americano faceva surf nelle acque al largo delle Hawaii, quando unotigre gli afferrò ladestra, iniziò a scuoterla e la strappò via con un morso profondo. Riuscì ad allontanarlo solo prendendolo a pugni e cercando di colpirlo sul muso. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato, ma Mike, tre mesi, con la sua protesi, è tornato a immergersi (e anche a fare surf). E, da quel momento, ha iniziato a lavorare come attivista con le associazioni per la difesa delloe per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica contro l’inquinamento degli oceani, la pesca degli squali e la commercializzazione delle pinne di pescecane. La sua storia è anche stata raccontata da un documentario trasmesso su Discovery ...