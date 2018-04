Liam Gallagher torna in Italia | «Non ho voluto reinventare nulla o lanciarmi in viaggi

domanipress

(Di martedì 3 aprile 2018)con due nuovi concerti. Il celebre artista inglese si esibirà infatti il prossimo 15 novembre alla Zoppas Arena di Conegliano (TV) ed il giorno seguente, il 16, al Palalottomatica di Roma. I biglietti per i due show saranno disponibili dalle ore 10.00 di mercoledì 4 aprile in anteprima per gli iscritti a MyLiveNation su www.livenation.it per 24 ore. La messa in vendita generale partirà invece dalle ore 10.00 di venerdì 6 aprile su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. L’album di, intitolato “As You Were”, è andato al primo posto nella classifica inglese degli album più venduti e la versione vinile del disco è stata la più venduta degli ultimi 20 anni. Il disco è stato ora certificato platino in Inghilterra e ha raggiunto oltre 60 milioni di stream su Spotify. Gallagher ha ricevuto invece il premio Q Icon e Best ...