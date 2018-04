LG G7 ThinQ sarà il nome del prossimo top di gamma dell’azienda coreana

hwbrain

(Di martedì 3 aprile 2018) Iltop didell’aziendaprenderà ilufficiale di LG G7perché sfrutterà caratteristiche importanti grazie all’intelligenza artificiale.Nella divisione mobile di LG la situazione al momento non è ancora del tutto chiara, anche se qualcuno sta cercando di capirci qualcosa.Sappiamo che LG G7 non è stato annunciato al MWC 2018 perché la dirigenza ha deciso di posticiparlo per renderlo più unico rispetto alla concorrenza: il design e forse il software non erano ancora convincenti. LG G7ildeltop didell’aziendaat HWBrain.it.