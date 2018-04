L’ex star di House of Cards Kate Mara dice la sua su Kevin Spacey e le accuse di molestie

“Abusi sulle donne - torture…”. L’ex star di Smalville in grossi guai : le terribili accuse nei confronti di uno dei volti più amati della celebre serie tv. Una storia davvero inquietante : Era tra i volti noti di un telefilm che i ragazzi ricordano ancora oggi con piacere, quello Smallville che raccontava le peripezie di un giovane Superman alle prese da un lato con la scoperta dei propri poteri sovrumani e dall’altro con l’adolescenza, gli amori, la scuola e le fragilità di qualsiasi adolescente. Oggi eccola finire a sorpresa in grossissimi guai insieme a un altro personaggio famoso del piccolo schermo, ...

Stormy Daniels - L’ex pornostar contro Trump/ Presidente “tante fake news..” : l’accusa “minacciata per tacere” : Parla Stormy Daniels, la pornostar che passò una notte con Donald Trump molti anni fa, ma a parte i guai con la moglie non sembra esserci alcun scandalo politico(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 18:33:00 GMT)

“Un’altra delle sue” : Fabrizio Corona di nuovo guai. In compagnia dell’amatissima Silvia Provvedi - ecco cosa ha combinato L’ex re dei paparazzi da poco in libertà. Fan increduli : “Non riesci proprio a stare tranquillo?” : Il ritorno alla libertà, attesissimo, non è certo stato facile per Fabrizio Corona, che ha potuto riabbracciare il suo grande amore Silvia Provvedi, pronta ad abbracciarlo all’uscita dal carcere, ma che si trova ora a fare i conti con la sua nuova vita, fatta di imposizioni e una libertà limitata. Sopratutto sui social, che gli sono stati categoricamente vietati. Un diktat al quale l’ex re dei paparazzi italiani sta obbedendo ...

Tatuaggi per amore : le star che si sono ritrovate con un tattoo dedicato alL’ex : Dopo il Tatuaggio per Perrie Edwards, Zayn Malik ha dedicato un altro disegno indelebile a un’altra fidanzata – Gigi Hadid – peccato che i due abbiano appena annunciato di essersi lasciati. Il cantante adesso mimetizzerà il tattoo con altro inchiostro? Vedremo! Intanto Zayn è sicuramente in buona compagnia: come lui, tante altre star hanno dedicato un Tatuaggio a un loro amore e poi si sono lasciate. Scopri di chi stiamo ...

Andrea Damante in Don Matteo 11 - guest star nella puntata del 22 febbraio : L’ex tronista flirta con la Capitana Anna? : Andrea Damante in Don Matteo 11: dopo l'annuncio, giunto la scorsa estate, l'ex tronista di Uomini e Donne si appresta a debuttare come attore nella sesta puntata della fiction di Rai1. Il suo ingaggio era stato accolto con molta perplessità dal popolo del web, specialmente dagli appassionati della longeva serie con Terence Hill, che avevano messo in dubbio la partecipazione di un personaggio pubblico, come Damante, con poca esperienza nel campo ...

“Meglio star zitti - meglio”. Fabrizio Corona - è già polemica : L’ex re dei paparazzi - appena uscito dal carcere - non le manda subito a dire. Con chi se l’è presa e perché : davvero un battibecco a tempo record : Neanche il tempo di uscire dal carcere ed è già finito al centro di una polemica, per quanto ti poco conto. Fabrizio Corona, d’altronde, è sempre stato così, uno che non le ha mai mandate a dire, genuino anche quando fare un passo indietro non sarebbe forse stata una cattiva idea. Ecco allora che appena fuori dalla struttura di San Vittore, nella quale era stato detenuto per un anno e quattro mesi prima della decisione del Tribunale ...

“Cicciolina all’Isola dei Famosi per sostituire Eva Henger” : la clamorosa proposta - arrivata con una telefonata - che ha spiazzato tutti - compresa L’ex pornostar. Tutto vero? Ecco come sono andate le cose (e cosa c’è dietro la sorprendente notizia) : Tutto si può dire fuorché questa prima parte di Isola dei Famosi 2018 sia stata avara di sorprese per gli spettatori. Tra violenti nubifragi, capanne in fiamme, liti, accuse ed eliminazioni a sorpresa, annoiarsi è stato praticamente impossibile, sempre che si riescano ad accettare a cuor leggero le logiche che governano i reality show. E così quando si è diffusa inizialmente questa notizia, abbastanza assurda in sé e per sé, c’è ...

Di Battista : ‘Berlusconi ha pagato la mafia. Dovrebbe stare in carcere’. L’ex premier lo querela per aver detto la verità : Hanno letto la sentenza definitiva di Marcello Dell’Utri. Quella con cui la corte di Cassazione ha condannato in via definitiva il fondatore di Forza Italia a sette anni di carcere per concorso esterno a Cosa nostra. E lo hanno fatto a duecento metri da villa San Martino, ad Arcore. Cioè la casa di Silvio Berlusconi, che di Forza Italia è il leader e di Dell’Utri l’amico fraterno. Vanno all’attacco dell’ex premier ...

L’ex star di Glee Mark Salling si è suicidato : Choc negli Usa Mark Salling l’ ex star di “Glee”, è stato trovato morto nel Los Angeles River, vicino alla sua abitazione a Sunland. Aveva 35 anni. Stando alle prime informazioni trapelate, si tratterebbe di suicidio. Dopo essersi dichiarato colpevole di possesso di materiale ped…..co, Salling era in attesa della sentenza, che sarebbe stata tra i 4 e i 7 anni di prigione. Una maledizione quella di Glee: nel 2013, a Vancouver, era stato trovato ...

Calciomercato - L’ex Roma Grenier è in vendita : no alla Mls - vuole restare in Europa : Clement Grenier ha detto no alle sirene della Major League Soccer. A rivelarlo e’ France Football, secondo il quale il 27enne centrocampista del Lione ha rifiutato un’offerta del Montreal Impact, squadra guidata dal suo ex allenatore Remi Garde e che ha in organico gli italiani Mancosu e Donadel. Grenier, che in questa stagione ha giocato solo 4 minuti in Ligue 1, preferirebbe una soluzione europea per proseguire la sua carriera. Il ...