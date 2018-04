L' eredità riprende con Carlo Conti che ricorda Fabrizio Frizzi video

L'eredità riprende con Carlo Conti che ricorda Fabrizio Frizzi : E' passata una settimana dalla scomparsa Fabrizio Frizzi, in Rai ci si rimbocca le maniche e ci si rialza poiché la legge dello spettacolo è sempre quella: si deve andare avanti. Così è anche per l'ultimo programma da lui condotto: L'eredità. Lo stesso game-show che lo scorso ottobre, per qualche tempo, ha visto ritornare uno dei suoi conduttori storici: Carlo Conti. Oggi, a distanza di 3 mesi e mezzo il conduttore è tornato per ...

Conti emozionato riprende l'eredità : 'Vorrei essere ovunque - ma non qui' : Poi aggiunge: 'Credetemi, vorrei essere in qualunque posto al mondo, ma non in questo studio'. E c ontinua: 'Ringrazio proprio lo studio, perché negli ultimi mesi ha accompagnato Fabrizio Frizzi'. Lo ...