Leonardo | suite di protezione elettronica per i nuovi elicotteri dell' Esercito britannico

finanza

: RT @reportdifesa: Regno Unito, una suite di protezione elettronica per gli Apache AH-64E dell’Esercito firmata da Leonardo: Santiago del Ci… - TatarelliLuca : RT @reportdifesa: Regno Unito, una suite di protezione elettronica per gli Apache AH-64E dell’Esercito firmata da Leonardo: Santiago del Ci… - reportdifesa : Regno Unito, una suite di protezione elettronica per gli Apache AH-64E dell’Esercito firmata da Leonardo: Santiago… - patriziarutigl1 : RT @Leonardo_IT: #Leonardo fornirà una suite di protezione elettronica per i nuovi elicotteri #Apache AH-64E dell'Esercito britannico ???? #F… -

(Di martedì 3 aprile 2018)ha annunciato, in occasione del Salone FIDAE in Cile, di aver ottenuto un contratto dal Ministeroa Difesa del Regno Unito per fornire unadi, Defensive Aids ...