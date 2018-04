Leonardo Fioravanti | un campione di cuore

Surf - Barbados Surf Pro : Lucca Mesinas trionfa a Dry Hall. Leonardo Fioravanti eliminato nelle batterie : Alle Barbados, sulla spiaggia di Dry Hall, in uno spettacolo più unico che raro con onde da far spavento ed un’acqua blu cobalto, il secondo evento del minileg caraibico delle Qualification Series di Surf ha sorriso al peruviano Lucca Mesinas. In una giornata costellata da pioggia e cielo nuvoloso, il sudamericano ha fatto valere la sua grande aggressività in acqua tenendo fede al soprannome che gli è stato dato di “The Silent ...

Surf : Leonardo Fioravanti domina la scena nel Martinique Surf Pro : Reduce da un inizio non brillantissimo nella Quiksilver Pro Gold Coast in Australia, primo appuntamento della World Surf League 2018, Leonardo Fioravanti ritrova il sorriso in Martinica centrando il bersaglio grosso nella finale, opposto all’americano Nat Young. Un percorso, senza macchia, per il nostro atleta che ha iniziato il suo darsi solido sulla tavola, piazzandosi in vetta alla propria batteria, mettendo in evidenza una confidenza ...

Al Museo dell'Auto di Torino - Una mostra celebra Leonardo Fioravanti : Se non avete mai visto una Ferrari 365 GTB/4 Daytona dal vivo, non perdetevi la mostra Rosso Fioravanti, le auto di un ingegnere a mano libera, allestita al Museo nazionale dellAutomobile Avv. Giovanni Agnelli di Torino (Mauto per brevità) dal 23 marzo al 16 settembre. Lesposizione temporanea è dedicata alla vita professionale e alle straordinarie vetture di Leonardo Fioravanti, e la Daytona tra le icone assolute della storia dellautomobile è ...

Leonardo Fioravanti - Formula 1 del futuro o Formula E? : La LF1 era stata pensata come una visione della Formala 1 del futuro. Correva lanno 2009, ma, forse inconsciamente, conteneva già un nucleo di quella ribellione al motore termico che mi anima oggi. Infatti sarebbe molto più adatta a una Formula E, ora che dal monotipo si muove verso la liberalizzazione delle forme.Lo ha dichiarato Leonardo Fioravanti, davanti al prototipo disegnato quasi dieci anni fa, fra le vetture protagoniste di una mostra ...

Surf - Quiksilver Pro Gold Coast 2018 : trionfa l’australiano Julian Wilson - eliminato nelle prime fasi Leonardo Fioravanti : Prima tappa della World Surf League 2018 e grandi emozioni per gli appassionati della tavola, in cerca dell’onda giusta, nella Quiksilver Pro Gold Coast in Australia. E’ arrivato il successo nel primo appuntamento del tour mondiale per l’australiano Julian Wilson che ha avuto meglio in una finale tutta “aussie” su Adrian Buchan. Il vincitore è stato autore di una prova quasi perfetta aperta con un 9.93 e rafforzata ...

Home Sweet Home : Leonardo Fioravanti celebra l'Italia nel suo nuovo video : Ma quando le trovi non puoi fartele scappare, soprattutto se interessano la costa della Sardegna, un'isola che Leo ­" e non solo lui " considera come una delle più belle al mondo. E come dargli torto?...