Leonardo | contratto dal Ministero della Difesa del Regno Unito

Leonardo - nuovo contratto con Ministero Difesa britannico : Leonardo ha ottenuto un contratto dal Ministero della Difesa del Regno Unito per fornire una suite di protezione elettronica , Defensive Aids Suite - DAS, per la nuova flotta di elicotteri da ...

Leonardo si aggiudica nuovo contratto in Polonia : Leonardo si rafforza in Polonia . La società italiana attiva nel settore della difesa e il Ministero della Difesa Nazionale della Polonia hanno firmato un contratto per la fornitura di quattro ...

Leonardo : Profumo - nostra quota oltre 40% in contratto Qatar : Roma, 15 mar. (AdnKronos) – La quota di Leonardo nel maxicontratto per i 28 NH90 ordinati dal Qatar è “oltre il 40%”. A riferirlo è stato l’amministratore delegato del gruppo, Alessandro Profumo, rispondendo a una domanda nel corso della conference call con gli analisti. “L’accordo annunciato ieri è un risultato eccezionale per noi perché si tratta del più grande contratto che abbiamo firmato”, ha detto ...

Leonardo : Profumo - contratto elicotteri Qatar effettivo entro fine 2018 : Roma, 15 mar. (AdnKronos) – Il maxi contratto firmato ieri in Qatar per l’acquisto di 28 elicotteri NH90 diventerà effettivo “probabilmente, entro la fine del 2018”. A indicarlo è l’ad di Leonardo Alessandro Profumo, nel corso della conference call con gli analisti. “Abbiamo bisogno di tempo per renderlo effettivo”, ha spiegato. Nella commessa, ha ricordato Profumo, Leonardo è prime ...

**Leonardo : Profumo - contratto Qatar risultato straordinario** : Roma, 14 mar. (AdnKronos) – ‘Siamo orgogliosi della firma di questo contratto. Leonardo si conferma ancora una volta un partner affidabile per il Qatar al quale sta fornendo un’ampia gamma di tecnologia all’avanguardia e di soluzioni customizzate nel campo della difesa e della sicurezza”. A dichiararlo l’amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo. “L’annuncio di oggi rappresenta un ...

Leonardo chiude contratto in Qatar da 3 miliardi : Leonardo si rafforza sul mercato elicotteristico con un contratto da oltre 3 miliardi in Qatar. L'annuncio della firma di un contratto per l'acquisto di 28 elicotteri medi bimotore multiruolo NH90 è ...

Leonardo sigla contratto con Malta Air Traffic per comunicazione di controllo del traffico aereo : Leonardo ha firmato un contratto con Malta Air Traffic Services , l'ente per i servizi di navigazione aerea maltese, per la fornitura di una soluzione integrata di comunicazioni terra-aria-terra. ...

