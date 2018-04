Legittima difesa | Salvini | #iostoconMario | difesa sempre legittima

Lodi : ladro ucciso - per oste eccesso colposo di Legittima difesa : Il procuratore di Lodi Domenico Chiaro ha chiesto il rinvio a giudizio per eccesso colposo di legittima difesa di Mario Cattaneo, 68 anni, l'oste di Casaletto Lodigiano , Lodi, dal cui fucile la notte ...

Lodi - oste sparò al ladro durante un furto : chiesto rinvio a giudizio per eccesso colposo di Legittima difesa : sparò al ladro alla schiena con un fucile dopo il tentativo di furto e una colluttazione. Per Mario Cattaneo, 68 anni, il procuratore di Lodi Domenico Chiaro ha chiesto il rinvio a giudizio per eccesso colposo di legittima difesa. Dal fucile dell’oste di Casaletto Lodigiano la notte del 10 marzo dello scorso anno partì una rosa di pallini che uccise un romeno di 32 anni che con tre complici si era introdotto nel suo locale. Già ...

Trieste - moglie accoltella anziano in casa/ Ultime notizie - omicidio dopo lite : è Legittima difesa? : Trieste, morto anziano 73enne accoltellato nel salotto di casa: arrestata la moglie che ha confessato il delitto. Ultime notizie, movente e ricostruzioni: "futili motivi"(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 13:15:00 GMT)

Berlusconi : cambiare su Legittima difesa : 22.00 "Dobbiamo cambiare subito il diritto di legittima difesa, chi si trova in casa o in negozio deve poter difendere i propri beni e i propri figli con i mezzi che ha a disposizione". Lo afferma il leader di FI, Berlusconi, su Rete 4, insistendo sul tema sicurezza. E aggiunge: "Sarà necessario aumentare di almeno un terzo gli organici di polizia e carabinieri", c'è bisogno di "gente nuova e giovane".Poi sui migranti: per i rimpatri, che ...

Berlusconi - piano sicurezza : Legittima difesa da rivedere : A Cartabianca, su Rai3, Silvio Berlusconi è ospite di Bianca Berlinguer, che lo presenta così: «Un uomo che 5 anni fa veniva considerato uno spettro nero in Europa e che oggi, invece, appare come l'argine alla deriva populista».Lui chiarisce subito che il suo candidato-premier è Antonio Tajani. «In Europa è stimato da tutti, come miglior presidente del parlamento europeo. Ma ci sono anche altri nomi». ...

Berlusconi : "Abolire l'eccesso di Legittima difesa" : Il Cavaliere ha commentato i casi di cronaca più recenti, come la sparatoria di Macerata, il problema immigrazione e le manifestazioni antifasciste che hanno portato a scontri con le fore di polizia. ...

Berlusconi : Abolire l'eccesso di Legittima difesa : "Va abolito l'eccesso di legittima difesa, di giorno e di notte. Se un ladro entra nella mia abitazione, lo Stato ha già fallito, quindi il cittadino può difendersi con i mezzi che ha a disposizione. È una legge folle, è assolutamente ridicola e bisogna cambiarla". Lo ha detto Silvio Berlusconi, ospite di Bianca Berlinguer a #Cartabianca, dove si è presentato in ottima forma: "Sto bene", ha detto, ...

Legittima difesa - Salvini a Italia18 : “Un ladro a casa mia? Non ho una pistola ma uso il mattarello” : “Non ho un’arma, ma ho un mattarello”. Se un ladro entrasse in casa non aspetterei che arrivi in camera da letto, “soprattutto se ci sono io o i miei figli. Se un ladro entra in casa mia alle tre di notte, intervengo prima io e il mattarello lo uso io. Se fai il rapinatore o il ladro sai che corri qualche rischio. E se accadesse chiedo che lo Stato non mi persegua ma mi stia vicino. La persona per bene sono io”. Così a “Italia 18” su Sky TG24, ...

Rapinatore ucciso nel Napoletano - il gioielliere indagato per omicidio colposo : 'Eccesso di Legittima difesa' : La Procura di Napoli Nord ha iscritto nel registro degli indagati il gioielliere Luigi Corcione che la sera di sabato scorso ha ucciso con colpi di pistola uno dei quattro rapinatori che poco prima ...

Lupi : Pd responsabile per rallentamento legge Legittima difesa : Roma – Lupi: legge legittima difesa bloccata dal Pd Roma – Queste le dichiarazioni rilasciate dal coordinatore nazionale di Noi con l’Italia e candidato alla... L'articolo Lupi: Pd responsabile per rallentamento legge legittima difesa su Roma Daily News.