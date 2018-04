Legion 2 | la seconda stagione su Fox dal 4 aprile 2018

ilnotiziangolo

: Legion seconda stagione più adrenalinica - solospettacolo : Legion seconda stagione più adrenalinica - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cultura & Spettacoli Legion seconda stagione più adrenalinica Da domani su Fox a 24 ore da Usa torna s… -

(Di martedì 3 aprile 2018)2 è pronta per il debutto della sua. I fan italiani potranno gustarsi i nuovi episodi sulla Fox, nella prima serata di mercoledì 4. Il giorno seguente alla messa in onda in America, che ha tagliato il nastro di questo nuovo capitolo della serie Tv.2 ci svelerà che cosa è accaduto al protagonista ed ai personaggi principali in seguito alle rivelazioni su Shadow King e Professor X che abbiamo approfondito in precedenza.2 fra effetti speciali e enigmi mentali2 rimetterà al centro della scena Dan Stevens nei panni di David Haller, grazie a dieci nuovi episodi che affonderanno sempre di più nella follia di una trama avvincente. Alla regia e produzione rivedremo ancora una volta Noah Hawley, creatore di Fargo ed a pochi passi dal suo ritorno sul grande schermo con Pale Blue Dot. In questadella serie Tv della Marvel, ...