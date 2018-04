Lecce-San Cataldo | Congedo | Messuti e Delli Noci | Il manto stradale deve essere

DIRETTA / Cosenza Lecce (risultato finale 0-1) streaming video e tv : Saraniti decide la sfida del San Vito : DIRETTA Cosenza-Lecce: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma lunedì 19 marzo 2018.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 21:51:00 GMT)

Investimento mortale a Fasano : bloccati i treni tra Bari e Lecce : Articolo in aggioramento Fasano - Bloccato dalle 16,55 il traffico sulla linea ferroviaria Bari-Lecce in conseguenza dell'Investimento di una persona all'altezza della stazione di Fasano. Tutti i ...

Alessandra Amoroso a Lecce contro il bullismo per la campagna Una vita da social della Polizia Postale : Alessandra Amoroso a Lecce contro il bullismo e il cyber-bullismo al fianco della Polizia Postale e delle Comunicazioni. La cantante salentina sarà ospite d'eccezione dell'incontro della Polizia Postale e delle Comunicazioni organizzato in Piazza Sant'Oronzo a Lecce, atteso per la giornata di oggi, giovedì 15 marzo. Sul Truck della Polizia Postale e delle Comunicazioni ci sarà anche la testimonial scelta per la città di Lecce a supporto ...

8 marzo - I Virtuosi di San Martino in ' Rumors - Lecce : BIGLIETTO SOSPESO , €12 per Teatro Apollo / € 8 per Teatro Paisiello, Si possono acquistare biglietti per gli spettacoli in cartellone e lasciarli 'sospesi' al botteghino con lo scopo di destinarli a ...

Il barocco Leccese spiegato ai nostri figli da Giovanni Matteo. Presentato un libro sulla chiesa di Santa Croce - : Un momento della presentazione È stato Presentato nella giornata di ieri il libro di Giovanni Mauro dal titolo "Santa Croce, misteri di un libro di pietra, dedicato ai curiosi". Una chicca la ...

2 3 4 febbraio - La Factory Compagnia Transadriatica in scena con Il Misantropo di Molière a Lecce : Factory Compagnia Transadriatica dal 2009 svolge prevalentemente le attività di produzione di spettacoli , Diario di un brutto anatroccolo, La bisbetica domata, Romeo e Giulietta, Cenerentola, Sogno ...

Domani debutta al Paisiello di Lecce 'Il Misantropo di Molière' con Sara Bevilacqua : Factory Compagnia Transadriatica dal 2009 svolge prevalentemente le attività di produzione di spettacoli , Diario di un brutto anatroccolo, La bisbetica domata, Romeo e Giulietta, Cenerentola, Sogno ...