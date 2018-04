Le persone con una sorella sono migliori secondo la scienza

Migranti - Israele sospende la realizzazione dell’accordo con l’Onu per il ricollocamento di 16mila persone : Benjamin Netanyahu ha sospeso la realizzazione dell’intesa con l’Alto commissariato dell’Onu per il ricollocamento in Paesi occidentali di migliaia di Migranti africani che sono in Israele. In nottata il premier ha scritto su facebook di essere sensibile alle reazioni critiche mosse dagli abitanti dei rioni poveri di Tel Aviv dove i Migranti sono concentrati. Oggi, ha aggiunto, vi farà un sopralluogo. “Intanto sospendo la realizzazione ...

India - 'dalit' minacciano nuova marcia con '1 milione persone' : Gli organizzatori dello sciopero nazionale dei "dalit" , conosciuti anche come "intoccabili" senza casta, realizzato lunedì in India, e che ha avuto un bilancio di una decina di morti, non demordono. "...

Stephen Hawking : migliaia di persone si riuniscono a Cambridge per l’ultimo saluto ad uno degli astrofisici più influenti della storia : Si sono celebrati oggi nella chiesa di St. Mary the Great, a Cambridge, i funerali di Stephen Hawking, il celebre astrofisico e cosmologo che si è spento all’età di 76 anni il 14 marzo scorso. Gli applausi delle migliaia di persone che hanno affollato le strade di Cambridge hanno accompagnato il feretro fino all’ingresso nella chiesa. La campana della chiesa ha suonato per 76 volte, uno per ogni anno della vita di Stephen Hawking, all’arrivo del ...

28 milioni di persone candidate al concorso per le Ferrovie indiane. In palio 110 mila posti : I posti di lavoro disponibili sono 110mila, ma le candidature arrivate sono 28 milioni. Già si configura come il più grande concorso pubblico per posti di lavoro mai organizzato quello indetto dalle Ferrovie indiane, come scrive oggi il quotidiano The Times of India.Il primo bando lanciato giorni fa riguarda 90.000 posizioni, mentre fra qualche giorno ne verrà ufficializzato un secondo relativo ad altre 20.000 ...

Il programma Windows Insider conta 15 milioni di persone : Fino ad ora, Microsoft non ha mai deciso di rendere di dominio pubblico il numero di utenti partecipanti al programma Insider di Windows 10. Addirittura, quando questo quesito venne posto a Dona Sarkar, la responsabile del programma, rispose che non poteva comunicare il numero esatto “per questioni legate alla privacy”. Evidentemente Microsoft deve aver cambiato idea in quanto Terry Myerson, nella sua lettera di addio pubblicata su ...

MILANO Maria Gaetana Agnesi una scienziata - una intellettuale attenta anche alle condizioni sociali di molte persone emarginate che - nel ... : Spettacoli, incontri, cult night, convegni, premi, iniziative rivolte alle donne, per gli studenti, per gli anziani, e per tutti quelli che vogliono lasciarsi affascinare da un pezzo importante di ...

Povertà : 900mila le persone che usufruiscono di sostegni al reddito : I numeri nei soli primi 3 mesi dell'anno. In testa il Rei, il reddito d' inclusione. Gentiloni: misura da difendere, nazionale, strutturale e non passiva -

Pfas : Veneto - analisi su 10 mila persone - concentrazione più alta su uomini : Venezia, 27 mar. (AdnKronos) – Le analisi compiute finora in attuazione del Piano di Sorveglianza Sanitaria sulla popolazione veneta esposta a Pfas hanno già interessato 9.757 persone delle 84.852 che verranno coinvolte alla fine della complessa operazione di valutazione dello stato di salute dei cittadini residenti nei 21 Comuni dell’area di massima esposizione. Dall’inizio della sorveglianza il Programma è stato esteso, ...

10 gadget che le persone creative dovrebbero avere sempre con sé : Macchina fotografica istantanea Viviamo nel mondo della condivisione immediata. In questo senso deve intendersi il ritorno di fiamma per le macchine fotografiche istantanee , ovvero quelle che ...