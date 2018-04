Le donne hanno più sonno degli uomini? Ecco perchè devono dormire 20 minuti di più

Ecco La Spiegazione Scientifica Del Fatto Che Le donne hanno Bisogno Di Dormire Più Degli Uomini : Miller/Flickr Sebbene la scienza dica che le Donne necessitano di più riposo, sono sempre le Donne ad avere più difficoltà nell'addormentarsi: l'abitudine di pensare a più cose contemporaneamente, ...

Disuguaglianze di genere - Bankitalia : “Le donne hanno in media il 25% di ricchezza in meno. Nelle coppie divario del 50%” : In media hanno una ricchezza individuale più bassa del 25% rispetto agli uomini. Ma il divario a svantaggio delle donne si allarga al 35% se si prendono in considerazione solo le attività finanziarie. E arriva al 50% se si guarda alla suddivisione della ricchezza netta all’interno delle coppie: in questo caso il gap è ancora più ampio in quelle più abbienti. Sono i risultati dell’Occasional paper Gender wealth gap in Italy di ...

Alberti Casellati - discorso della presidente del Senato : “donne hanno costruito Italia di oggi. Nessun traguardo è più precluso” : Le donne, Liliana Segre, i migranti. Sono i tre punti cardinali del discorso d’insediamento della neo-presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Salita per la prima volta sullo scranno più alto di Palazzo Madama subito dopo la proclamazione, l’esponente di Forza Italia, prima donna a ricoprire la seconda carica dello Stato, ha detto che la sua elezione è “un onore e una responsabilità che sento doveroso ...

David - il presidente Mattarella 'Nuove sfide - grazie alle donne che hanno denunciato' - Cinema - Spettacoli : I candidati ai David di Donatello che saranno premiati questa sera sono stati salutati dal presidente nella consueta cerimonia al Quirinale. Mattarella ha voluto ricordare le grandi sfide che il ...

“Arriva lui”. Domenica In - rivoluzione. Cristina Parodi trema. Altro che “ascolti buoni” come dice la padrona di casa e presunte sostitute donne : i vertici Rai - dicono - hanno la svolta a portata di mano : pronti? : “Le polemiche su Domenica In? Gli ascolti sono buoni”. Così, sul Corriere della Sera, Cristina Parodi taglia corto, ma a leggere i dati la verità è che lo share è tutt’Altro che buono. Anche l’ultimo scontro della Domenica, avvenuto pochi giorni dopo la dichiarazione ottimistica della sorella Parodi più grande, è finito con il solito risultato, che sconfessa definitivamente quanto detto dalla conduttrice. Domenica ...

“Sei donne che hanno cambiato il mondo” di Gabriella Greison : le grandi scienziate della fisica del XX secolo : “Le donne che hanno studiato la fisica del XX secolo sono diverse dalle altre donne. Per loro l’indipendenza era una cosa seria. Sono donne tremendamente emancipate per i tempi in cui vivevano…” Marie Curie, Lise Meitner, Emmy Noether, Rosalind Franklin, Hedy Lamarr, Mileva Maric. Sei donne dalle menti straordinarie e sei storie tutte da […]

“Espatrio – Le paure e il coraggio delle donne” : 20 racconti di donne che hanno dato una svolta alla loro vita : “Le città sono sempre state come le persone, esse mostrano le loro diverse personalità al viaggiatore. A seconda della città e del viaggiatore, può scoccare un amore reciproco, o un’antipatia, un’amicizia o inimicizia. Solo attraverso i viaggi possiamo sapere dove c’è qualcosa che ci appartiene oppure no, dove siamo amati e dove siamo rifiutati.” ? […]

SONDAGGI GOVERNO ELEZIONI 2018/ Cosa hanno votato le donne? Successo mancato per Fedeli e Boldrini.. : SONDAGGI GOVERNO e analisi ELEZIONI 2018: i più votati al Senato e il voto delle donne. mancato Successo per Fedeli e Boldrini, ecco le stime del voto femminile in Italia(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 09:30:00 GMT)

"donne come noi" : un libro racconta 100 storie di italiane che hanno fatto cose eccezionali : "Le bambole non mi sono mai piaciute", così si legge in uno dei primi racconti di "Donne come noi. 100 storie di italiane che hanno fatto cose eccezionali". La citazione appartiene a Irma Testa, prima donna pugile italiana ad aver portato il Bel Paese alle Olimpiadi, ma la sua è solo una delle tante vite narrate nel libro. Edito da Sperling & Kupfer e curato da 34 giornalisti di "Donna Moderna", il testo racconta le gesta di ...

