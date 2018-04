Lazio | Immobile | un bomber al bacio

Lazio - Immobile : "Qui sto dando tutto e ricevendo tanto" : L'attaccante in cima alla classifica marcatori si racconta: "Mi piace definirmi una persona umile, simpatica e molto socievole. Metto sempre tutto in campo per portare la squadra al massimo risultato"

Immobile a passo di record : la Lazio per la Champions si aggrappa a lui : Immobile a passo di record: la Lazio per la Champions si aggrappa a lui Si dice che gli attaccanti debbano far parlare i numeri. E quelli di Ciro Immobile sono, semplicemente, da record. Con la doppietta al Benevento, il bomber della Lazio ha toccato quota 36 gol stagionali superando Chinaglia e stabilendo un nuovo primato […]

La Lazio soffre e poi dilaga - Immobile da record : La Lazio passa in vantaggio e poi subisce la rimonta del Benevento che gela l’Olimpico. Ma la reazione non manca e alla fine i biancocelesti dilagano. Formazioni ufficiali e tabellino della gara Serie A TIM, 30^ giornata Sabato 31 marzo 2018, ore 15:00 Stadio Olimpico di Roma Lazio-Benevento 6-2 Marcatori: 19′, 68′ Immobile (L), 23′ Cataldi (B), 51′ Guilherme […]

Inzaghi : 'Brava Lazio - ora il Salisburgo. Immobile? Non si discute' : ROMA - Dopo la sconfitta con la Juventus e i due pareggi con Cagliari e Bologna , la Lazio riprende la sua corsa a caccia di un posto in Champions League . Missione compiuta all' Olimpico per la ...

Pagelle 30^ giornata : Dzeko salva la Roma. Icardi e Immobile trascinano Inter e Lazio. Super Toro a Cagliari : Pagelle 30^giornata- In attesa di Sassulo-Napoli, di Chievo-Sampdoria e del big match di questa sera tra Juventus-Milan, ecco tutti i voti della 30a giornata di Serie A. Bologna-Roma 1-1 BOLOGNA (4-3-3): Santurro 6,5; Torosidis 6 (77' Mbaye sv), De Maio 6,5, Helander 6,5, Masina 6; Poli 6, Pulgar 7, Donsah 6; Verdi 6 (90' Krejci sv), […] L'articolo Pagelle 30^ giornata: Dzeko salva la Roma. Icardi e Immobile trascinano Inter e Lazio. Super ...

Lazio - Immobile bomber vero e icona dei tifosi biancocelesti : Ventisei gol in campionato: soltanto Salah, in Europa, meglio di lui. Ciro Immobile era reduce da un periodo un po' opaco: solo 2 centri nelle ultime 6 gare. Contro il Benevento, però, l'attaccante ha ...

Serie A - super Immobile e la Lazio sorride : Icardi trascina l'Inter : Inter-Verona 3-0: cronaca, statistiche, tabellino GENOA-SPAL 1-1 Dopo 3 sconfitte consecutive il Genoa non va oltre il pareggio contro la Spal, che allunga a 5 la striscia di risultati positivi. La ...

