L' atto d' accusa dalle scuole «Molti i genitori immaturi»

Blitz francese a Bardonecchia. La Farnesina accusa Parigi : atto grave. A rischio collaborazione transfrontaliera : Coro di proteste dei partiti italiani dopo l’irruzione di cinque agenti di frontiera francesi nel centro assistenza migranti dove opera l'associazione Rainbow4Africa. Dura nota della Farnesina, che convoca l’ambasciatore francese: si tratta di un «grave atto, considerato del tutto al di fuori della cornice della collaborazione tra Stati e che mette in discussione il funzionamento della collaborazione frontaliera»...

A Torino è stato arrestato un italo-marocchino con l’accusa di avere fatto propaganda per l’ISIS : Elmahdi Halili, 23enne italo-marocchino, è stato arrestato questa mattina a Torino con l’accusa di avere partecipato all’associazione terroristica dello stato Islamico, o ISIS. In particolare l’indagine dell’antiterrorismo coordinata dalla procura di Torino sospetta che Halili sia stato l’autore del primo The post A Torino è stato arrestato un italo-marocchino con l’accusa di avere fatto propaganda per l’ISIS appeared first on Il ...

Domenica Live - Cecilia Capriotti e Amaurys hanno fatto l'amore? L'accusa shock Video : Domenica Live, Cecilia Capriotti e Amaurys hanno fatto l'amore? Arriva in diretta L'accusa shock che ha fatto infuriare Cecilia e indispettire la stessa Barbara D'Urso, che in collegamento con Craig e Monica Setta ha pregato entrambi di non ritrattare in to alla minaccia della Capriotti di ricorrere a vie legali, data l'entita' delle dichiarazioni fatte. Ecco cosa è successo. Cecilia Capriotti e Amaurys hanno fatto l'amore all'Isola dei Famosi ...

[Il ritratto] La seconda e inspiegabile vita di Antonio Ingroia. Accusato dai suoi ex colleghi di appropriazione indebita di denaro pubblico : Le seconde vite sono come le seconde mogli , o i secondi mariti, . Qualche volta sono peggio delle prime. Ma la seconda vita di Antonio Ingroia è semplicemente inspiegabile. I suoi ex colleghi di ...

[Il ritratto] La seconda e inspiegabile vita di Antonio Ingroia. Accusato dai suoi ex colleghi di appropriazione indebitata di denaro ... : Le seconde vite sono come le seconde mogli , o i secondi mariti, . Qualche volta sono peggio delle prime. Ma la seconda vita di Antonio Ingroia è semplicemente inspiegabile. I suoi ex colleghi di ...

Processo a Woodcock - Fragliasso teste d'accusa : «Presi atto della pubblicazione di quell?articolo e non mi fece piacere leggerlo» : Inviato a Roma È iniziato il procedimento disciplinare a carico dei pm di Napoli Celeste Carrano e Henry John Woodcock. Nel corso della prima parte dell?udienza il pg della Cassazione...

JOHN HOLMES / Il pornoattore moriva trent'anni fa : nel suo passato anche l'accusa di omicidio plurimo : JOHN HOLMES moriva trent'anni fa, segnando la fine di una carriera in cui ha girato più di 2000 film porno. Ma il suo mito non è mai venuto meno, ispirando film e canzoni.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 10:30:00 GMT)

Lecce - ex sindaca Andriana Poli Bortone assolta dall’accusa di peculato. “Il fatto non sussiste”. Prescritto l’abuso d’ufficio : L’ex sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone è stata assolta “perché il fatto non sussiste” con altri sette imputati dal Tribunale di Lecce dalle accuse di peculato e tentato peculato nel processo sull’acquisto in leasing dei palazzi di via Brenta, attuale sede del polo della giustizia civile. Per l’accusa di abuso d’ufficio è intervenuta la prescrizione. Nel processo erano imputati con l’ex sindaco altri nomi eccellenti ...

“Ai domiciliari”. Guai per il popolare attore comico. Ma stavolta - almeno per lui - c’è poco da ridere : l’accusa della procura è pesante : stavolta il sorriso glielo hanno tolto di bocca. l’accusa è pesante: turbativa d’asta e presunti illeciti e favoritismi nelle procedure di riscossione dei tributi. Una vicenda portata alla luce della Guardia di Finanza nei faldoni della quale è finito anche il nome del popolare comico partenopeo che adesso è chiamato a difendersi. La storia è vecchia ed aveva vissuto il suo punto centrale nei mesi scorsi, quando il gip aveva bocciato le ...

“Ai domiciliari”. Guai per il popolare attore comico. Ma stavolta - almeno per lui - c’è poco da ridere : l’accusa della procura è pesantissima : stavolta il sorriso glielo hanno tolto di bocca. l’accusa è pesante: turbativa d’asta e presunti illeciti e favoritismi nelle procedure di riscossione dei tributi. Una vicenda portata alla luce della Guardia di Finanza nei faldoni della quale è finito anche il nome del popolare comico partenopeo che adesso è chiamato a difendersi. La storia è vecchia ed aveva vissuto il suo punto centrale nei mesi scorsi, quando il gip aveva bocciato le ...

“In carcere”. Guai per il popolare attore comico. Ma stavolta - almeno per lui - c’è poco da ridere : l’accusa della procura è pesantissima : stavolta il sorriso glielo hanno tolto di bocca. l’accusa è pesante: turbativa d’asta e presunti illeciti e favoritismi nelle procedure di riscossione dei tributi. Una vicenda portata alla luce della Guardia di Finanza nei faldoni della quale è finito anche il nome del popolare comico partenopeo che adesso è chiamato a difendersi. La storia è vecchia ed aveva vissuto il suo punto centrale nei mesi scorsi, quando il gip aveva bocciato le ...

Cuneo - insegnante di scuola media accusato di aver fatto sesso con minorenni : indagato : Le indagini sono partite dalla denuncia dei genitori di una delle studentesse coinvolte, che ha raccontato di incontri hard con il prof 33enne. Ulteriori analisi hanno portato alla scoperta di messaggi, chat e foto compromettenti che hanno confermato i sospetti. L'uomo è ora indagato dalla Procura di Cuneo.Continua a leggere

Isola dei famosi - l'inviato di Striscia la notizia Valerio Staffelli sotto accusa : 'Ma sei strafatto?' : l'inviato di Striscia la notizia Valerio Staffelli è finito nella bufera dopo aver pubblicato una foto su Instagram. Proprio lui che da giorni sta portando avanti l'inchiesta sul cannagate all'Isola ...

“Mi ha fatto bere - poi mi ha molestato”. Choc nel mondo della televisione. Guai per la star delle serie tv : l’accusa di violenza sessuale arriva come una valanga sull’attrice : Lo avrebbe drogato per poi molestarlo sessualmente. Tutto mentre un complice riprendeva la scena. Questa la terribile accusa, a distanza di 20 anni dai fatti, rivolta a una delle star della serie cult anni ’90 ‘Melrose Place’, l’attrice Jamie Luner. A raccogliere la testimonianza di Anthony Oliver, allora 16enne e che solo recentemente ha deciso di denunciare l’accaduto alla polizia di Los Angeles, è TMZ. ...