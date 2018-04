Latias e Latios sono stati aggiunti su Pokémon GO | intanto Niantic paga per il Pokémon GO

tuttoandroid

: Allenatori, i Pokémon Leggenda Latias e Latios voleranno fino alle Lotte Raid il 2 aprile. Quale apparirà vicino a… - PokemonGOit : Allenatori, i Pokémon Leggenda Latias e Latios voleranno fino alle Lotte Raid il 2 aprile. Quale apparirà vicino a… - TuttoAndroid : Latias e Latios sono stati aggiunti su #PokémonGO, intanto #Niantic paga per il Pokémon GO festival 2017 - Funky_Kong44 : RT @NintendoHall: #PokèmonGO: #Latias e #Latios ora disponibili nelle Lotte Raid regionali -

(Di martedì 3 aprile 2018)leggendari della regione di Hoenn, entrano a far parte dell'universo diGO.farà la sua comparsa in Europa ed Asia,arriverà in America del Nord, America del Sud ed Africa. Il 5 maggio poi i duesi scambieranno posizione.pagherà 1,5 milioni di dollari per chiudere il caso del fallitoGO festival 2017. L'articolosuGO,per ilGO festival 2017 proviene da TuttoAndroid.