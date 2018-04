L’associazione Medici senza Frontiere lancia la nuova campagna #Umani

meteoweb.eu

: Tale quale show … per solidarietà con l'Associazione “Medici e musica” dell'ospedale di Arezzo e “Quinte tra le not… - ITnewsAR : Tale quale show … per solidarietà con l'Associazione “Medici e musica” dell'ospedale di Arezzo e “Quinte tra le not… - ITnewsAR : Tale quale show … per solidarietà con l'Associazione “Medici e musica” dell'ospedale di Arezzo e “Quinte tra le not… - ITnewsAR : Tale quale show … per solidarietà con l'Associazione “Medici e musica” dell'ospedale di Arezzo e “Quinte tra le not… -

(Di martedì 3 aprile 2018) L’associazionela: “Attraverso cinque emozioni che accomunano tutti,, pazienti, ogni singolo individuo in ogni ambito della società, riporta al centro il gesto umanitario nella sua ese invita a riscoprire il naturale istinto all’aiuto“. “In un momento in cui l’idea stessa di solidarietà è messa a rischio,riporta al centro l’atto umanitario nella sua es, quella dell’aiuto incondizionato, che non fa differenze, che muove da persona a persona. È un invito all’umanità e al sostegno reciproco, oggi necessario più che mai,” spiega Loris De Filippi presidente di Msf. Lanasce in concomitanza con i 25 anni di Msf in Italia. L'articolo L’associazionelasembra essere il primo su Meteo Web.