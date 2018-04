L’app Come Guidi aiuta a risparmiare carburante e a diventare eco-responsabili

Come diminuire consumo batteria smartphone : L’app che monitora GPS e Wifi gratis : Volete diminuire il consumo della batteria del vostro smartphone Android? Quest’applicazione completamente gratuita vi permette di monitorare il GPS e la scansione del Wifi.Se siete utenti un po’ “smanettoni” vi sarete sicuramente accorti che nonostante il vostro smartphone android sia piuttosto recente, il livello dell’autonomia della batteria a volte non riesce a seguire le vostre esigenze.Infatti le applicazioni ...

Come diminuire consumo batteria smartphone : L’app che monitora GPS e Wifi gratis : Volete diminuire il consumo della batteria del vostro smartphone Android? Quest’applicazione completamente gratuita vi permette di monitorare il GPS e la scansione del Wifi.Se siete utenti un po’ “smanettoni” vi sarete sicuramente accorti che nonostante il vostro smartphone android sia piuttosto recente, il livello dell’autonomia della batteria a volte non riesce a seguire le vostre esigenze.Infatti le applicazioni ...

Come condividere password Wi-Fi in 2 secondi : ci pensa L’app WifiQR : State cercando un modo per condividere con amici e parenti la password Wi-Fi della vostra rete di casa e ufficio, senza stare a dettare quella sfilza lunghissima di caratteri alfanumerici che non hanno assolutamente senso? Il problema ve lo risolve 'WifiQR', un'app molto pratica che fa esattamente quello che promette. Perché funzioni, scaricatela sul vostro smartphone Android, ed inserite il nome della rete SSID (se siamo già connessi a ...

Quando L’apparenza inganna : ecco come una semplice gomma può salvare uno studente “somaro” : Alzi la mano chi almeno una volta nella vita non ha usato un trucchetto durante un compito a scuola. Un ragazzo indiano di Imphal, nello stato di Manipur, si è inventato una gomma per cancellare che cela al suo interno un vero e proprio papiro di suggerimenti. Peccato che sia stato pizzicato dal proprio insegnante che nel video ci mostra l’espediente adottato dal suo alunno “non proprio modello” L'articolo Quando ...

L’app Salva una vita insegna come intervenire mentre arrivano i soccorsi : Salva una vita è un'applicazione che permette di fornire un primo soccorso in caso di emergenza medica, in modo da sapere cosa fare nelle varie situazioni, senza rischiare di compiere manovre che possono provocare effetti negativi. L'app mette a disposizione video e immagini sulle tecniche di primo soccorso, numeri utili e un quiz per mettere alla prova la capacità di intervenire correttamente, in attesa del personale sanitario di ...

Come Ottenere Giga Gratis Internet Con TIM Grazie AlL’app GigaSpot : GigaSpot permette ai clienti TIM di guadagnare Giga Gratis guardando spot pubblicitari. TIM: Grazie All’App GigaSpot puoi Ottenere tanti Giga di Internet Gratis tramite la visione di spot pubblicitari Giga di Internet Gratis con TIM: ecco Come! Grandissime novità arrivano per gli utenti TIM! Grazie al programma GigaSpot, infatti, i clienti TIM in possesso di una SIM […]

Fibroma : ecco come usufruire gratuitamente dei servizi per la prevenzione delL’apparato genitale femminile : Il Fibroma uterino è una forma tumorale benigna tra i più diffusi, che colpisce l’apparato genitale della donna in particolare le cellule muscolari lisce dell’utero. La fascia d’età maggiormente a rischio è quella della premenopausa, ma il disturbo può insorgere anche in età fertile. Tante volte l’insorgenza del Fibroma è asintomatica, e di conseguenza la diagnosi viene ritardata; oppure i sintomi vengono sottovalutati perché la ...

GB gratis con TIM visualizzando pubblicità : come fare con L’app GigaSpot : Vi piacerebbe ottenere più GB con TIM, semplicemente guardando in cambio delle pubblicità? La cosa è fattibile nell'ambito dell'app proprietaria 'GigaSpot', che consente agli utenti consumer ricaricabili di guadagnare dati da aggiungere al proprio bundle attraverso la visualizzazione di alcuni spot dal proprio dispositivo mobile. Tutto quanto dovrete fare è effettuare il download dell'app, provvedere alla sua installazione e configurarla in ...

“Ti prego aiutami - guarda come vivo”. L’appello di Fabio ad Antonio Ricci. Cacciato da Striscia la Notizia insieme a Mingo con l’accusa di falsificare i servizi - oggi De Nunzio è stato giudicato innocente. Ma la sua esistenza è tracollata. E parla del suo dramma : Tutti ricordiamo il ‘buon Fabio’ di Striscia la Notizia che insieme a Mingo smascherava farabutti, mascalzoni e truffatori. Per 18 anni ha lavorato a fianco di Antonio Ricci&Co, poi tutto è finito a causa di una brutta vicenda giudiziaria che lo ha visto coinvolto assieme al collega. Mingo, infatti, si sarebbe fatto pagare per 10 servizi relativi a fatti puramente inventati e concretamente mai avvenuti. Da lì è nato un ...

Una canzone per me - L’appello social : Lodovica Comello cerca autori per il suo nuovo singolo : Lodovica Comello dai suoi profili social lancia una nuova iniziativa legata al mondo degli autori di canzoni. Una canzone per me vuole colmare un vuoto: cercare talenti nella scrittura di canzoni di successo, e raccontare questa ricerca attraverso pillole video distribuite sui canali social di Lodovica e su YouTube, in collaborazione con Radio 105 e Rockol. Una canzone per me, come fare Il 26 febbraio Lodovica attraverso una call to action ha ...

Razzi e L’appello a Veronica Lario : “Non sprema Silvio come un limone. Bunga bunga? Ma dove lo faceva? Non è mai esistito” : “Dico a Silvio di non ascoltare Veronica Lario. Acqua passata non macina più mulino. E’ lei che fa i capricci, ha voluto lei la separazione. Berlusconi è sempre stato innamorato di lei”. Così, ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus), si pronuncia Antonio Razzi, senatore uscente e non ricandidato di Forza Italia, sul ricorso di Veronica Lario contro la sentenza della Corte d’Appello di Milano, che aveva annullato il suo assegno di ...

Samsung consiglia come seguire la presentazione di Galaxy S9 e lancia L’app Samsung Max : Samsung fornisce diversi metodi per seguire in diretta il Galaxy Unpacked 2018, l'evento che si terrà al MWC 2018 e con il quale scopriremo finalmente i nuovi Samsung Galaxy S9 e S9 Plus. Nel frattempo il produttore pubblica sul Play Store e sul Galaxy Apps la nuova applicazione Samsung Max. L'articolo Samsung consiglia come seguire la presentazione di Galaxy S9 e lancia l’app Samsung Max è stato pubblicato per la prima volta su ...

Sagna racconta il “suo” Benevento : L’approccio con Vigorito - la corsa salvezza e De Zerbi come Guardiola : Bakary Sagna è arrivato in Italia nella finestra di mercato invernale, sposando la causa del Benevento. La salvezza sarebbe davvero un miracolo, ma Sagna ci crede eccome: “Io sono qui per questo, il problema è la classifica ma c’è gente di qualità e di carattere. Sì, possiamo salvarci”, ha dichiarato alla Gazzetta dello sport. Il calciatore francese ha parlato del suo primo approccio col patron Vigorito: “Appena mi ha spiegato ...

Calabria - inchiesta sulL’appalto per l’elisoccorso : 4 arresti. “Manager si muovevano come trafficanti di cocaina” : “Questi si muovono come i trafficanti di cocaina. Si davano appuntamenti in un ristorante e all’ultimo minuto lo cambiavano”. Sono le parole usate dal procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, per definire un dirigente della Regione Calabria, uno dell’Azienda sanitaria locale e due manager della Babcock Mcs Italia Spa. I quattro sono finiti oggi agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta La Punta. Per gli inquirenti volevano alterare ...