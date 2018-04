ansa

: RT @AndFranchini: Laboratorio Gb, ignota origine nervino #Russia - AndFranchini : RT @AndFranchini: Laboratorio Gb, ignota origine nervino #Russia - JohnHard3 : RT @AndFranchini: Laboratorio Gb, ignota origine nervino #Russia -

(Di martedì 3 aprile 2018) ANSA, - LONDRA, 3 APR - Il direttore delmilitare britannico di Porton Down, Gary Aitkenhead, ha ammesso oggi in un'intervista che al momento "non è stata verificata la provenienza precisa"...