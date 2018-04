La vittoria scontata del generale egiziano Al Sisi

internazionale

(Di martedì 3 aprile 2018) Abdel Fattah alsi è attribuito il 97 per cento dei consensi alle elezioni egiziane. Diventando presidente non per volontà popolare, ma per la forza delle armi. Leggi