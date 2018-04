La Via Lattea si sta espanendo al ritmo di 500 metri al secondo

Brasso - Vialattea - : "Tempo fa i francesi volevano comprarci - ma è finita in niente" : 'Non ci sono trattative in atto. E' ovvio che il mondo sia mezzo da vendere e mezzo da comprare e che un imprenditore non possa prescindere da questa considerazione. Ma proprio ieri mattina abbiamo ...

Spazio : un’immensa quantità di oro nella Via Lattea dalla collisione di due stelle di neutroni : In seguito alla collisione di due stelle di neutroni, un’immensa quantità di oro (fino a 13 volte la massa della Terra) si è riversata nella Via Lattea: la scoperta è pubblicata sull’Astrophysical Journal, e si basa sull’analisi di dati relativi all’evento che ha generato le onde gravitazionali osservate nell’agosto 2017 da oltre 70 strumenti in tutto il mondo. La collisione, avvenuta alla distanza compresa fra 85 e ...

Una miniera d’oro grande 13 volte la massa della Terra nella Via Lattea : Lo abbiamo imparato quando sono state svelate al mondo le onde gravitazionali: la materia liberata dà origine a oro e platino. Ma sorprende lo stesso sapere che una quantità di oro fino a 13 volte la massa della Terra si è riversata nella Via Lattea in seguito alla collisione di due stelle di neutroni, ossia fra due stelle nelle quali la materia è così densa da essere considerate l’anticamera dei buchi neri. La scoperta, pubblicata ...

Astronomia : l’incanto della Via Lattea nel cielo di Porto Badisco (LE) [FOTO] : A corredo dell’articolo uno scatto suggestivo: è una foto della Via Lattea, catturata circa un’ora prima dell’alba di oggi 20/3/2018 a Porto Badisco (LE). “Con la fotografia – spiega l’autore Aleandro Carratta – cerco di trasmettere l’emozione che si prova ammirando tutto quello che la natura ci permette di vedere al di fuori delle città.” L'articolo Astronomia: l’incanto della Via ...

Astronomia - ESO : nel cielo di La Silla la Via Lattea - Orione e l’Anello di Barnard : Questo scatto spettacolare dall’osservatorio di La Silla di ESO in Cile è stato ripreso dall’ambasciatore fotografo di ESO Yuri Beletsky, e svela ogni sorta di sorprese! Il piano centrale della nostra galassia si estende, leggermente curvo, attraverso l’immagine disseminata da macchie brillanti di gas e strisce scure e intrecciate di polvere. Malgrado sia un po’ difficile all’inizio distinguerla rispetto al fondo cosmico, la costellazione ...

Hubble scopre le “rovine” di una antica galassia vicino alla Via Lattea : Come Indiana Jones, il telescopio spaziale Hubble si è messo sulle tracce di antiche strutture del cosmo e ha scoperto le rovine di un’antica galassia nel giardino di casa della Via Lattea. Presentata sulla rivista Nature, la sua caratteristica è l’essere rimasta immutata negli ultimi 10 miliardi di anni, proprio come una civiltà perduta. Il vecchio inquilino dell’universo si chiama NGC 1277 e si trova a circa 240 milioni di anni luce dalla ...

Astronomia : nuova luce sulle origini dei gruppi di stelle situati nell’alone della Via Lattea : Si trovano in ampie strutture collocate nell’alone della nostra galassia e la loro origine è stata a lungo dibattuta: sono dei gruppi di stelle che un tempo erano ritenuti ‘invasori’ della Via Lattea, mentre un recente studio, condotto da un team internazionale di astronomi coordinato dal Mpia (Max Planck Institute for Astronomy), sostiene che siano stati letteralmente buttati fuori. La ricerca, illustrata nell’articolo “Two ...

Linea Bianca – Tredicesima puntata del 17 febbraio 2018 – La Via Lattea. : Nei sabati pomeriggio invernali di Raiuno è protagonista la montagna con Linea Bianca, giunta alla quarta edizione. Tredicesimo appuntamento ( il decimo del sabato più tre speciali andati in onda il 25 ,26 dicembre e 1 gennaio) oggi, come ogni sabato dalle 14 alle 15, con il programma, condotto da Massimiliano Ossini con la partecipazione […] L'articolo Linea Bianca – Tredicesima puntata del 17 febbraio 2018 – La Via Lattea. sembra essere ...

Astronomia : Via Lattea e Andromeda - cambio di prospettiva : La Via Lattea e Andromeda potrebbero condividere la stessa ‘taglia’. Finora si riteneva che la nostra vicina Andromeda fosse due o tre volte più grande della nostra galassia, ma uno studio condotto dalla University of Western Australia ha evidenziato che Andromeda potrebbe essere 800 miliardi di volte più pesante del Sole o addirittura condividere le stesse dimensioni della Via Lattea. Andromeda – spiega Global Science – è una ...

Astronomia : scoperti i primi pianeti fuori al di fuori della Via Lattea : Scoperta una famiglia di pianeti al di fuori della Via Lattea: impiegando microlenti, un gruppo di astrofisici dell’Università dell’Oklahoma ha rilevato oggetti nello spazio extragalattico che oscillano tra la massa della Luna e quella di Giove. La scoperta, pubblicata su The Astrophysical Journal da Xinyu Dai e Eduardo Guerras, è stata effettuata grazie al telescopio spaziale Chandra della Nasa. “E’ la prima volta che ...

Astronomia : ecco J0815+4729 - una delle prime stelle a formarsi nella Via Lattea : E’ stata soprannominata J0815+4729, ed è una delle stelle più antiche della Via Lattea: descritta su The Astrophysical Journal, la sua scoperta si deve ai ricercatori dell’Istituto di Astrofisica delle Canarie nell’ambito del progetto di cartografia digitale celeste Sloan Digital Sky Survey (Sdss), grazie anche a Osiris (Optical System for Imaging and low-intermediate-Resolution Integrated Spectoscopy), strumento montato sul ...