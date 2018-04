La verità sui conti degli italiani | 7 contribuenti Irpef su dieci pagano meno del 15%

Bollette telefoniche : ecco la verità sui rimborsi e altre questioni : La questione delle Bollette telefoniche e dei rimborsi dovuti dalle compagnie telefoniche per il ritorno alla fatturazione mensile sembra essere in una situazione di stallo. Infatti, da una parte, le autorità di controllo come l'Antitrust e l'Agcom bloccano gli aumenti e infliggono delle pesanti multe agli operatori telefonici. Questi ultimi, comunque, non sembrano cedere di un millimetro. Anzi, pagano le multe e continuano a fatturare come se ...

La verità sui dazi Usa : 146 mila posti di lavoro a rischio : “Donald Trump ha fatto il più grande sbaglio della sua presidenza”. Così tuonava l'editoriale del Wall Street Journal mentre commentava l'ordine del 45esimo presidente di imporre dazi di 25 percento sull'acciaio e 10 percento sull'alluminio. La Casa Bianca... Segui su affaritaliani.it

Rosa Di Domenico - la verità sui mesi in Grecia e Turchia : ha viaggiato nascosta in un camion : E' a casa Rosa Di Domenico, circondata dall'affetto dei suoi cari. Nella puntata di "Chi l'ha visto" di mercoledi sera è stato raccontato come siano andate le cose, la fuga verso la Grecia prima e...

“Ti sei rifatto - dicci la verità!”. Attacco frontale ad Alex di Uomini e Donne. Le ultime foto apparse sui social hanno destabilizzato i fan che non si sono di certo fatti sfuggire quel dettaglio. La sua risposta - però - è arrivata subito e ha detto tutto : L’ex tronista del Trono Gay Alex Migliorni ha voluto rispondere a chi, sui social, lo avrebbe accusato di essere ricorso segretamente alla chirurgia estetica. Alex è rifatto? In molti se lo sono chiesto. Ad insospettire gli utenti, di fatto, sarebbero state le labbra di Alex, sembrate a questi ultimi un po’ più gonfie del solito. Una volta tirato in ballo l’ex protagonista di Uomini e Donne ha allora messo in pubblica piazza la verità, ...

Calvizie e capelli bianchi - la scoperta clamorosa sui tumori : la verità scientifica dietro la caduta : Nel bel mezzo di uno studio che doveva chiarire come si formavano certi tumori, i ricercatori della Southwestern Medical Center dell'Università del Texas hanno scoperto il motivo per cui i capelli diventano grigi e perché spesso cadono. Leggi anche: Prostata, la cura rivoluzionaria: addio controlli

Ecco tutta la verità sui rincari delle bollette elettriche : Sui social network e su piattaforme informative si è diffusa in questi giorni la falsa notizia che la bolletta della corrente rincarerà di 35 euro per suddividere tra tutti i consumatori le bollette non pagate dai clienti morosi. L’importo non è quello, e chi autoriducesse la bolletta per protesta si metterebbe in guai seri. Ecco alcune domande e risposte sull'argomento...

Un posto al sole / Vittorio scopre la verità sui trascorsi di Anita (Anticipazioni 23 febbraio) : Anticipazioni Un posto al sole, puntata 23 febbraio: Anita confessa a Vittorio la verità sul suo legame con Luca Grimaldi. Il figlio di Guido comincia a cambiare idea?(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 13:45:00 GMT)

“L’ho sepolta viva. E diceva queste cose”. Noemi Durini - spunta il dettaglio choc. Una fine ancora più orribile : mesi dopo la scomparsa della 15enne del Salento - ecco emergere la verità sui suoi ultimi minuti di vita : Un dettaglio terribile, inquietante, che getta una luce ancora più sinistra sulla morte di Noemi Durini, la giovane di 15 anni di Specchia, in provincia di Lecce, avvenuta all’alba dello scorso 3 settembre. A ucciderla il fidanzato L.M. di Alessano, che ha da poco compiuto 18 anni. “L.M. conferma che Noemi fosse caduta. E, nuovamente, dichiara che mentre poneva le pietre sopra alla ragazza, lei dicesse: Che c… stai ...

Francesco Monte irrompe sui social : la verità dietro l'addio all'Isola : Francesco Monte rompe il silenzio. Dopo il ritiro dall'Isola dei Famosi, arrivato ieri in seguito all'ormai ribattezzato...

«I nuovi diesel? Più nocivi» Ecco la verità sui test choc : La vicenda, infatti, ha ridato forza alla guerra all'auto e, in particolare, al diesel tout court, coinvolgendo anche il modo della politica e con il rischio di allargarsi ad altri costruttori. In ...

Il giallo di Ciro - ritrovato cadavere sui binari : la verità dal telefonino : È un giallo con poche certezze e molti punti oscuri la morte di Ciro Ascione, il 16enne di Arzano il cui cadavere è stato trovato ieri pomeriggio, a quattro giorni dalla scomparsa, ai...

Ciro trovato morto sui binari : stasera una fiaccolata per chiedere la verità : ARZANO - 'Basta con i silenzi è arrivato il momento di fare rumore'. Si scatena l'appello sui social, fissando un appuntameno alle 21 da piazza Cimmino ad Arzano. Conoscenti, amici di Ciro e tutto il ...