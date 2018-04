La storia di Buba Dal Gambia alla Calabria | alla ricerca di una vita migliore

cn24tv

: Quella di Buba è una delle tante storie di #dolore e #speranza che accompagnano i #migranti. Una storia che sembra… - citynowit : Quella di Buba è una delle tante storie di #dolore e #speranza che accompagnano i #migranti. Una storia che sembra… - corrierelocride : Sant'Ilario dello Ionio. La storia di Buba, dal Gambia alla Calabria in cerca di una vita migliore… - ACiavula : Sant'Ilario dello Jonio: la storia di Buba, dal Gambia alla Calabria in cerca di una vita migliore - Ciavula: -

(Di martedì 3 aprile 2018) Non posso mai smettere di pensare a questo, anche loro come me cercavano solo un mondo dove vivere meglio" dicecon gli occhi velati dtristezza. E conclude: " Qui mi sento a casa, non ho ...