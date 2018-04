La storia del cane Suzi | drogata da bambini e salvata appena in tempo | “È stato

Prezzo OnePlus 6 potenzialmente alto : mai così nella storia del brand? : Si avvicina sempre di più il momento di OnePlus 6, sebbene potrebbero esserci delle novità non propriamente gradite ai clienti. Sappiamo che OnePlus ha conquistato il tetto del mondo per la sua propensione a fornire top di gamma assoluti a prezzi modici, dei veri e proprio flagship killer pronti a sbaragliare la concorrenza a colpi di economicità e sicura qualità. A partire dal prossimo portabandiera non sarà più così? Stando a quanto ...

Sports Illustrated celebra Ibrahimovic : 'Il momento più indelebile della storia della MLS' : Autore di una doppietta al suo esordio con i Galaxy , nel derby di Los Angeles contro LAFC , con tanto di gol da 35 metri, l'impresa dello svedese è stata così celebrata da Sport Illustrated : 'Il ...

Il Web senza memoria decreterà la fine della storia? : Oggi, secondo me anche in maniera un po' superficiale, è diventata la fonte principale d'informazione nel mondo. Un giorno ci svegliamo e non c'è più; le informazioni diventano frammentarie, ...

John Harrison - chi è l'inventore del cronometro marino/ storia di un testardo orologiaio di provincia : Più di trecento anni fa nacque l'inventore del cronometro marino, John Harrison. Andiamo a scoprire chi era e per quale motivo è diventato tanto famoso.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 01:35:00 GMT)

Torre del Greco - la storia del parroco Santo don Vincenzo Romano su Raidue : Torre DEL Greco. La storia del parroco Santo su Raidue. A trattare la recente santificazione di don Vincenzo Romano, già beato e proclamato Santo da Papa Francesco lo scorso 7 marzo, è stata la ...

Giornata Mondiale dell'Autismo : la storia di Carlos - oltre le difficoltà e i pregiudizi : Il 2 aprile 2018 è la Giornata Mondiale per la consapevolezza dell'Autismo. La storia di Carlos Carlos è un ragazzo di 25 anni che attraverso lo sport e Special...

Buffon : 'La storia dice che il Real è migliore della Juventus' : ROMA - 'Il Real Madrid è di gran lunga la squadra migliore del mondo. Detto questo, la qualificazione è al 50%' . Così Gigi Buffon alla vigilia del big match dei quarti di Champions tra Juventus e gli spagnoli, in un'intervista a 'Marca'. 'Il Real - aggiunge il ...

Buffon : 'La storia dice che il Real è migliore della Juventus' : ROMA - 'Il Real Madrid è di gran lunga la squadra migliore del mondo. Detto questo, la qualificazione è al 50%' . Così Gigi Buffon alla vigilia del big match dei quarti di Champions tra Juventus e gli ...

La storia dell’uomo che ha venduto sostanze dopanti a migliaia di atleti : Ma vendeva una sostanza particolare per cui non è stato imputato e quasi nessuno degli atleti è stato squalificato The post La storia dell’uomo che ha venduto sostanze dopanti a migliaia di atleti appeared first on Il Post.

TV - Rai storia : “L’uomo del destino” - Alcide De Gasperi : Gli albori della Repubblica visti attraverso il lavoro Alcide De Gasperi, ultimo presidente del Consiglio del Regno e primo della Repubblica, chiamato a rappresentare l’Italia alla Conferenza di Pace dopo la Seconda Guerra Mondiale. E’ “L’uomo del destino“, che Rai Cultura propone martedì 3 aprile alle 22.10 su Rai Storia per “Italiani”. Tra i fondatori della Democrazia Cristiana, considerato uno dei Padri della ...

Corciano - Arte - storia e bellezze del territorio si incrociano nella seconda edizione di "Orti Fioriti" : ...dai docenti dell'Università di Siena della facoltà di Botanica è stato presentato ed esposto presso la prestigiosa ed antichissima Accademia dei Fisiocritici durante la settimana della scienza del ...

[Il ritratto] Regala la sua azienda a cani e gatti - dopo avergli dedicato la vita. La storia dell'imprenditore Capellino : dopo aver lavorato con intensità per diciotto anni, portando la sua attività a livelli record in molti paesi del mondo, l'imprenditore ha voluto passare tutta la proprietà dell'azienda a una ...

Buona Pasquetta - auguri e frasi divertenti. La storia del lunedì dell'Angelo : Gite fuori porta, picnic, grigliate e pranzi. Ma il giorno dopo la Pasqua può anche essere l'occasione per farci sentire con amici e parenti, magari lontani Previsioni meteo, le ultimissime per Pasqua ...

Morto Benito Piccigallo - figura di primo piano della storia politica locale : ... quando il Pci apriva cellule una dopo l'altra, con centinaia di iscritti, tesserando anche quadri che avevano una visione innovativa del ruolo della politica nelle aziende. Benito Piccigallo ...