La Spezia - pugnalata a morte con forbici e coltello : un fermato : Femminicidio a Sarzana, in provincia di La Spezia . Una donna di 53 anni, italiana, è stata trovata senza vita dai Carabinieri all'interno della sua abitazione. La donna sarebbe stata pugnalata più ...

La Spezia - pugnalata a morte con forbici e coltello : sospettato il compagno : Femminicidio a Sarzana, in via dei Molini, in provincia di La Spezia. Una donna di 53 anni, italiana, è stata trovata senza vita dai Carabinieri all'interno della sua abitazione. La donna sarebbe ...