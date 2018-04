La Spezia | donna italiana uccisa nella sua casa | pugnalata con forbici e coltello dal

leggo

: 21:18 | La Spezia, donna uccisa in casa a pugnalate: fermato il compagno - NotizieIN : 21:18 | La Spezia, donna uccisa in casa a pugnalate: fermato il compagno - BauleMargherite : RT @MediasetTgcom24: La Spezia, donna uccisa in casa a pugnalate: fermato il compagno #laspezia - ClarabellaBest : RT @MediasetTgcom24: La Spezia, donna uccisa in casa a pugnalate: fermato il compagno #laspezia -

(Di martedì 3 aprile 2018) Femminicidio a Sarzana, in via dei Molini, in provincia di La. Unadi 53 anni,, è stata trovata senza vita dai Carabinieri all'interno della sua abitazione.La...