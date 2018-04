La Roma sorride | Nainggolan ci prova

Roma -Torino 3-0 - Di Francesco sorride : ora testa alla Champions. Obiettivo quarti di finale alla portata - ma… : Roma-Torino 3-0, Di Francesco sorride : ora testa alla Champions. Obiettivo quarti di finale alla portata , ma… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... ROMA, DI Francesco sorride - Una secca vittoria per 3-0 e Torino al tappeto. La Roma si conferma terza forza del campionato e solidifica la sua attuale posizione sul gradino più basso del podio. Una Roma cinica, ...

Napoli-Roma - probabili formazioni e ultimissime : Hamsik stringe i denti. Di Francesco sorride : c'è Under : Napoli-Roma, probabili formazioni e ultimissime: Hamsik stringe i denti. Di Francesco sorride: c'è Under Napoli-Roma, probabili formazioni E ultimissime- Napoli-Roma, altro big match di giornata. I partenopei scenderanno in campo dopo il match tra Lazio e Juventus, quindi dopo aver appreso il risultato dei bianconeri. ...