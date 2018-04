La Puglia ha la prima rete aeroportuale italiana

In Puglia prima rete aeroportuale italiana designata con Decreto interministeriale : Con Decreto interministeriale n. 6 del 18 gennaio, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministro dell'Economia e delle Finanze hanno designato la rete aeroportuale pugliese costituita dagli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto . La rete pugliese è la prima in Italia ad essere designata per ...