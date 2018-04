La nuova versione di TrulyHandsFree promette un miglior riconoscimento delle hotword

Audio e testo di Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro : la nuova versione per l’Eurovision Song Contest : Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro è la canzone che rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest 2018 che si terrà a Lisbona. La coppia vincitrice del Festival di Sanremo si esibirà sul palco dell'Eurovision il prossimo 12 maggio, e canterà Non mi avete fatto niente, ma in una versione differente rispetto a quella che abbiamo sentito sul palco dell'Ariston a febbraio. La nuova versione di Non mi avete fatto ...

Riki torna in radio con la nuova versione di Tremo (Dolce vita) : Indietro 29 marzo 2018 2018-03-29T16:17:32+00:00 ROMA – Da venerdì 30 marzo in tutte le radio e disponibile in digitale, il singolo di Riki “Tremo” (Dolce vita), nuova versione del brano Tremo estratto dall’album Mania, già disco di platino. Nella nuova versione, Tremo è una ballad più introspettiva, scritta e composta on the road tra la Puglia e la Toscana, in […]

Suzuki Jimny in arrivo la nuova versione 2018 : Per parlare della nuova generazione di Jimny che sta per arrivare nei Mercati mondiali non possiamo non fare un salto indietro nel tempo e tornare a parlare delle origini di un prodotto nato con scopi ed attitudini differenti ma che ha avuto una felice e costante evoluzione rimanendo fedele a se stessa e al contempo diventando auto al passo coi tempi. Un tempo c’erano le Samurai SJ410 e SJ413 con un mille e un milletré, dure e pure, ...

SoundMeter X - nuova versione del fonometro per iOS - : SoundMeter X integra un recorder multicanale per lo streaming di informazioni audio su file, offre la possibilità di monitorare i dati memorizzati e visualizzazione dati e grafici di vario tipo. L'...

Samsung ha svelato una nuova versione del Galaxy J7 Prime 2 : Dal sito indiano di Samsung arrivano le Prime informazioni su un inedito smartphone: si tratta di una versione aggiornata del Samsung Galaxy J7 Prime 2 L'articolo Samsung ha svelato una nuova versione del Galaxy J7 Prime 2 proviene da TuttoAndroid.

Disponibile una nuova patch per la versione Xbox One di PlayerUnknown's Battlegrounds : In seguito alle ultime notizie che ci parlavano di ben 5 milioni di giocatori per PlayerUnknown's Battlegrounds su Xbox One, la versione console del titolo di Bluehole torna sotto i riflettori con interessanti novità relative alla nuova patch.Stando a quanto riportato da Gamerant, questo aggiornamento non introduce contenuti, ma è finalizzato a migliorare performance, stabilità e gestione dell'inventario.Per quanto riguarda le prime, si notano ...

Sonic Mania : una nuova versione del gioco in arrivo quest'estate : Una nuova versione "extendend" e aggiornata di Sonic Mania è in arrivo quest'estate, riporta Eurogamer.Sega infatti svela Sonic Mania Plus, versione aggiornata e ampliata del gioco dello scorso anno, in arrivo per Switch, PS4, PC e Xbox One.Innanzitutto Sonic Mania Plus presenterà due nuovi personaggi giocabili: stiamo parlando di Mighty the Armadillo e Ray the Flying Squirrel. Entrambi hanno debuttato nello spin-off arcade isometrico del 1993, ...

Xiaomi Redmi Note 5 (Pro) nuova versione : camere diverse con AI - e Android Oreo : Ufficializzata oggi in Cina una nuova versione dello Xiaomi Redmi Note 5 (Pro) con alcuni cambiamenti nel comparto multimediale, l’aggiunta dell’intelligenza artificiale e di Android Oreo.Da poche ore in Cina il colosso Xiaomi ha presentato una nuova variante, non sappiamo se è destinata solo al mercato cinese, del suo Redmi Note 5 (Pro).Rispetto alla versione precedentemente ufficializzata in India, ci sono alcuni cambiamenti.Xiaomi ...

Ufficiale la nuova versione di Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro per Eurovision 2018 : La nuova versione di Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro è stata messa a punto. La coppia vincitrice dell'ultima edizione del Festival di Sanremo si prepara per partire alla volta di Lisbona, dove gareggerà nella finale della manifestazione in programma per il prossimo mese di maggio. La canzone va così a rispettare le linee guida guida imposte dall'organizzazione, secondo la quale i brani devono avere la durata massima ...

Pamela - nuova versione di Oseghale : “L'ho lasciata viva - poi l’ho trovata nel trolley” : L’ultima versione dei fatti fornita dal pusher 29enne a uno dei suoi legali. L'uomo afferma di essere uscito, mentre la 18enne sarebbe rimasta sola in casa con Desmond, un altro degli accusati. "Mi ha raccontato che quando è tornato a casa l'ha trovata già dentro le valigie" spiega l'avvocato Gramenzi.Continua a leggere

