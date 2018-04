La nuova introduzione dei programmi Mediaset video

blogo

(Di martedì 3 aprile 2018) Il nuovo Bumper di presentazioneda oggi, 3 Aprile 2018 pic.twitter.com/dzCPoIjJ3t — LALLERO (@SeeLallero) 3 aprile 2018Le prime tracce delle novità in casasono partite inizialmente con Venti, il nuovo canale in onda da oggi sul canale 20 del digitale terrestre. Le avvisaglie sono continuate ieri con i rumors di un cambio logo per il Tg5 e per la rete che lo trasmette, dopo 17 anni (a proposito, oggi il Telegiornale di Canale 5 si è presentato con qualche differenza scenografica e d'impostazione delle inquadrature) .Sempre da oggi, si aggiunge un altro tassello che seppur minimo, potrebbe essere un altro segnale di avvicinamento verso un cambiamento importante per il biscione di Cologno Monzese. Si tratta di quei 5/6 secondi del cosiddetto 'stacco' d'dei, più tecnicamente chiamato Bumper. E' proprio l'arrivo del canale 20 ad inaugurare ...