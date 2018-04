La lingua dei segni non è solo per persone sorde

Castello di Padernello (BS) : da aprile 2018 visite guidate in lingua dei segni italiana : Gli splendori del Castello di Padernello, maniero quattrocentesco della Bassa Bresciana, da scoprire con una guida specializzata in lingua dei segni italiana (LIS). La storia, l’arte e la cultura racchiuse nel Castello a cui si accede oltrepassando l’autentico ponte levatoio ancora funzionante, da aprile 2018 sono accessibili a tutti, in particolare alle persone sorde e agli udenti segnanti. L’operatrice culturale museale Silvia Moretti condurrà ...

Pd - Prestipino : “Discorso giovane militante? Non siamo marci. Ha usato lo stesso linguaggio dei grillini” : “Il discorso del giovane militante Pd, Nicholas Ferrante? Non fa bene al Pd essere dipinto in questa maniera. Non è vero che c’è del marcio ovunque”. E’ il commento pronunciato ai microfoni di Ho scelto Cusano (Radio Cusano Campus) dalla neo-deputata del Pd, Patrizia Prestipino. “Dalla sua parte” – continua – “ha la giovane età, che è molto rivoluzionaria, e si pensa di cambiare il mondo. Ma io, ...

Salvini - sketch con il finto Vespa : 'Con Di Maio parleremo nella lingua dei segni' : 'Libri Come' a Roma, ecco la felicità secondo gli studenti 14 marzo 2018 Nessun commento Leggi Tutto » A Roma +20% incidenti stradali mortali; Piano anti-buche: 2 mesi per normalità; Scienza invade ...

Rachel Shenton traduce il discorso di ringraziamento nel linguaggio dei segni : "La sordità è una disabilità silenziosa" : Il commovente momento in cui Rachel Shenton ha tradotto il suo discorso di ringraziamento sul palco degli Oscar 2018 nel linguaggio dei segni. L'attrice anglossassone si è presentata sul palco con il regista e fidanzato Chris Overton, con cui ha vinto l'Oscar per i miglior cortometraggio con "The Silent Child". "Lo avevo promesso alla nostra protagonista di sei anni", ha spiegato Shenton sensibilizzando gli spettatori circa le grandi ...

Angelina Jolie figli : lezioni private di arabo - lingua dei segni e profumeria : Angelina Jolie: per i figli lezioni private di arabo, lingua dei segni e arte della profumeria Angelina Jolie è diventata il volto del nuovo profumo di Guerlain e, per l’occasione, l’attrice si è fatta intervistare da una giornalista di Grazia. In una boutique a Parigi l’ex moglie di Brad Pitt ha parlato della sua vita, […] L'articolo Angelina Jolie figli: lezioni private di arabo, lingua dei segni e profumeria proviene ...

La campagna elettorale ridotta ad un tweet. La Crusca boccia la lingua vuota dei politici : “Predominanza eccessiva dello slogan rispetto all’argomentazione ed altrettanto eccessiva osservanza alla legge del tweet”. Claudio Marazzini, presidente dell’Accademia della Crusca, non ha dubbi. Il linguaggio di questa campagna elettorale è più che insufficiente. Manca la sintesi ragionata, perché ad essere assenti sono prima di tutto le idee. Ovunque ci si orienti. E trovare qualche eccezione non è impresa da poco. “Comunicare con ...

Banchiere lettone : il russo è lingua dei selvaggi - : Inoltre, Rungainis vede il problema dell'economia lettone a Riga, che, ha detto, "non funziona". Per porre rimedio alla situazione del business ha proposto di "risucchiare" il popolo di Lituania, ...

Erdogan : Ue rispetti promesse. Non parlo lingua dei terroristi : È un ribadire le linee guida della politica turca dentro e fuori il confine del Paese quello che il presidente Recep Tayyip Erdogan consegna alla Stampa, in un'intervista al direttore Maurizio Molinari alla vigilia della sua visita in Italia, durante la quale incontrerà tanto le autorità di Roma quanto quelle vaticane, per parlare con il Papa soprattutto dello status di Gerusalemme, tema caro a entrambi e in cima all'agenda.Erdogan ...

Ivan di Romanzo Famigliare/ Il ragazzo di Micol : "Ho imparato la lingua dei segni dai miei genitori sordi" : Renato Raimondi, uno dei protagonisti di Romanzo Famigliare, è stato intervistato dal settimanale DiPiù al quale ha svelato di aver imparato la lingua dei segni dai genitori sordi.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 05:52:00 GMT)