“Un cuore così”. Cannavacciuolo superstar. Ospite di C’è Posta per Te lo chef napoletano non smentisce la fama della sua grande generosità. Ecco il gesto che commuove Maria De Filippi : Chiusura col botto per Maria De Filippi che nell’ultimo appuntamento stagionale di C’è Posta per Te conta la presenza di due stelle della cucina (e ormai idoli conclamati della televisione), Carlo Cracco e Antonino CannavacciuloA chiamarli in studio Gennaro, preoccupato per la madre: “Voglio la mia mamma di prima, voglio rivederti ai compleanni, voglio che ritorni al mare. Abbiamo perso nostro padre e non voglio perdere anche ...

Carla Diddi : coraggio e generosità - ricominciamo da noi. #ricominciodatre : ... a mio avviso, alcuni temi centrali da cui muovere : l a domanda esistente nel tessuto sociale, anche inconsapevole, di un mondo più giusto ed equo e solidale; una richiesta pressante " ogni giorno ...

Duecento libri per la scuola di un ospedale grazie alla generosità di un fotografo : Giovanni Marrozzini è un fotografo freelance nato a Fermo, nelle Marche. Da sempre appassionato di letteratura, dopo il suo girovagare per il mondo a caccia di reportage, Marrozzini ha dato vita al ...

Fabrizio Frizzi - Pupo : “Mi dà fastidio l’ipocrisia. Se è tornato in auge non è certo grazie alla Rai ma alla generosità di Carlo Conti” : Il mondo dello spettacolo italiano si è unito come non mai per la morte di Fabrizio Frizzi. Anche Pupo, il cantante e presentatore toscano, ha lasciato un suo ricordo sui social network: “Soltanto due anni fa, eravamo insieme qua, alle cascate del Niagara. Abbiamo condiviso momenti professionali meravigliosi ed altri, privati, in cui mi raccontavi le tue sofferenze e le angosce che gli ipocriti che oggi ti rimpiangono, ti avevano causato. Non ho ...

Entella - la generosità non basta : biancocelesti in piena zona rossa : Empoli - La generosità e la cocciutaggine non sono bastate all'Entella nell'acquitrino di Empoli, dove per i biancocelesti è arrivata l'ennesima sconfitta di misura di una stagione che si sta ...

Gian Marco Moratti : discrezione - lavoro - generosità… e anche l'Inter : L'idea di Gian Marco, insomma, era che il mondo è una grande famiglia. Lui, certo, non poteva arrivare ovunque, ma faceva il possibile. Però era anche un uomo d'affari di qualità. Si occupava di ...

Roberto Saviano/ E Dj Fabo : "La morte? Un atto di generosità" (Che tempo che fa) : Roberto Saviano nella puntata di Che tempo fa, espone la prefazione del libro Prometto di perderti scritto da Valeria Imbrogno compagna di Dj Fabo. (Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 22:14:00 GMT)

“Baglioni non dona il cahet di Sanremo ai terremotati”. La verità che nessuno voleva sentire. Nelle ultime ore la notizia della generosità del cantante aveva fatto il giro del web - ma adesso si scopre tutto : In queste ultime ore ha fatto il giro del web la notizia riguardante una presunta donazione che Claudio Baglio avrebbe fatto nei riguardi dei terremotati di Norcia con i guadagni ottenuti dalla conduzione del Festival di Sanremo. Niente di più falso. In realtà si tratta di una fake news, diffusa da un sito e condivisa in pochi minuti, come era facilmente immaginabile, da tantissime persone sui social. Un gesto definito da molti come ...