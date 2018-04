Kenya | una faglia di 15 chilometri divide la terra a nord di Nairobi

Una faglia divide in due il Kenya - strade e case spezzate : Il fenomeno fa parte di movimenti tettonici che secondo i geologi tra 50 milioni di anni potreranno al distacco quattro paesi del Corno d’Africa per formare un nuovo continente

Kenya : si apre una mega frattura nella Rift Valley - segno che il continente africano un giorno potrebbe dividersi [GALLERY] : Dopo un periodo di intense piogge, la strada Mai Mahiu-Narok, in una regione a ovest di Nairobi, in Kenya, è stata divisa da un’enorme frattura di circa 20 metri d’ampiezza e 50 di profondità in alcuni punti. Il geologo David Adede ha dichiarato che la frattura probabilmente in precedenza era riempita dalla cenere vulcanica del vicino Monte Longonot. Questo significa che lo spazio si è creato solo quando le piogge hanno lavato via la ...

In Kenya si è aperta una gigantesca frattura che sta spaccando in due l’Africa : Lunga dieci chilometri e profonda sino a 20 metri. Sono queste le misure dell’enorme fessura che si è aperta nel sud-ovest del Kenya, in piena Rift Valley....

Il Kenya sta costruendo una barriera per fermare i profughi somali : Il Kenya vuole costruire una recinzione per bloccare l’arrivo dei profughi somali che scappano dalla guerra civile e dalle carestie. Leggi

Victoria Beckham va in Kenya in una baraccopoli e posta le foto su Instagram - molte critiche : “Stai facendo un servizio fotografico o aiuti chi ha bisogno?” : Victoria Beckham è volata in Kenya per visitare una baraccopoli di Nairobi per la charity Sport Relief, un’associazione che si occupa di organizzare eventi per raccogliere fondi da devolvere a chi ha bisogno. L’ex Spice Girls si è presentata con un look firmato e un trucco molto curato, e ha postato alcuni scatti sul suo profilo Instagram. Immediate le reazioni dei suoi follower: in molti giudicano fuori luogo la t-shirt bianca molto ...

Kenya - L'ULTIMO RINOCERONTE BIANCO SETTENTRIONALE È MORTO/ Estinzione di una specie di 2000 esemplari nel 1960 : KENYA, L'ULTIMO RINOCERONTE BIANCO SETTENTRIONALE è MORTO. Sudan era l’ultimo esemplare maschio, aveva 45 anni, ora, per salvaguardare la specie, bisognerà riprodurli in vitro(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 19:28:00 GMT)